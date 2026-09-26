Kate Middleton, il party segreto per celebrare la vita dopo il cancro

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IPA Kate Middleton e Ted Haslam

Nella giornata di venerdì 25 settembre, il castello di Windosr ha ospitato una festa speciale e segreta, organizzata da Kate Middleton. La Principessa ha voluto propri ospiti i partecipanti a una scalata parte di una campagna che mette in luce la vita dopo una diagnosi di cancro. Kate ha partecipato in segreto all’impresa, stringendo con i propri compagni un rapporto speciale, che ha rivelato con un toccante post social.

La scalata alle vette più alte della Gran Bretagna

Dopo aver annunciato, nel gennaio 2025, di essere in remissione dal cancro, Kate Middleton ha preso parte alla National Three Peaks Challenge. La scalata delle tre vette più alte della Gran Bretagna, per un totale di 37 chilometri di escursione e un dislivello di oltre 3.000 metri. La Principessa ha compiuto l’impresa da sola, per poi essere raggiunta in vitta dall’intera famiglia. Ad attenderla al traguardo c’erano il marito il Principe William, i figli Louis, Charlotte e George, i genitori Carole e Michael e il fratello James.

L’impegnativa impresa fisica è dedicata a coloro che tornano alla vita di sempre – che non potrà mai essere la stessa – dopo una diagnosi di cancro. Kate l’ha descritta come l’opportunità di esplorare la vita oltre la diagnosi e “restituire qualcosa”. La Three Peaks Challenge è infatti legata a una raccolta fondi a favore delal Royal Marsden Cancer Charity, che ha come obiettivo l’ampliare l’accesso a cure oncologiche olistiche ai pazienti di tutto il Regno Unito.

Il party segreto al Castello

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Un paio di mesi dopo la grande impresa, Kate Middleton ha scelto di ricongiungersi con i propri compagni di avventura. Con coloro che, come lei, sono in remissione dal cancro e, per celebrare, hanno scelto di superare i propri limiti e ritrovare una connessione con la natura. Un tea party al castello di Windsor ha accolto i partecipanti della Three Peaks Challenge e le loro famiglie.

“Dietro ogni vetta si celava una storia personale di resilienza, determinazione e speranza. – ha scritto la Principessa in un post Instagram – Ascoltare le loro esperienze con la sfida e le ragioni che li avevano spinti ad affrontarla è stato un potente promemoria del fatto che la guarigione è raramente un percorso che si compie da soli, e dell’importanza delle persone che camminano al nostro fianco lungo il cammino”.

Tra gli ospiti anche il piccolo Ted Haslam, appena 11enne, accompagnato dal padre Pete e dall’intera famiglia. I due si conobbero proprio sulla vetta del Ben Nevis e, riporta People, dopo quell’incontro Middleton donò oltre 2mila sterline per sostenere le cure del bambino. Presente anche Sean McCormick, che raccoglie fondi per il nipote di un amico. Ancora, Albie-Junior, che ha completato la sfida ad agosto, e Trish Patterson, la cui scalata inizò poco dopo quella di Kate.

La vita dopo la diagnosi di cancro

“La guarigione, sia essa personale o collettiva, non consiste solo nel risolvere ciò che non va. Si tratta di trovare un equilibrio nel modo in cui viviamo. – ha dichiarato Kate – Tra impegno e accettazione, tra controllo e fiducia, tra il pensare e il semplice essere. Perché, in fin dei conti, il coraggio non significa solo andare avanti. Significa saper restare saldi, connessi e presenti, qualunque sia il terreno o il paesaggio che si sta attraversando”.