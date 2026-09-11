Suzuki Jukebox: La notte delle Hit, le anticipazioni dell’11 settembre: gli ospiti

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Ansa Antonella Clerici e Clementino

La grande musica torna protagonista con Suzuki Jukebox – La notte delle Hit, lo show condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino, in onda questa sera, venerdì 11 settembre, in prima serata su Rai1. L’appuntamento, trasmesso in diretta dall’Inalpi Arena di Torino, inaugura due serate consecutive dedicate alle canzoni italiane e internazionali che hanno segnato gli anni Ottanta, Novanta e Duemila.

Suzuki Jukebox: La notte delle Hit, le anticipazioni di stasera 11 settembre

Un’altra serata di grande musica su Rai1 con Suzuki Jukebox – La notte delle Hit, programma condotto da Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino, in onda questa sera, venerdì 11 settembre, in prima serata. L’appuntamento, trasmesso in diretta dall’Inalpi Arena di Torino, inaugura due serate consecutive dedicate alle canzoni italiane e internazionali che hanno segnato gli anni Ottanta, Novanta e Duemila.

Dopo il successo della precedente edizione, il programma torna con una formula costruita attorno alla nostalgia e alla voglia di divertirsi, riportando sul palco gli interpreti originali di brani entrati nella memoria collettiva. Una sorta di grande jukebox televisivo nel quale ogni canzone diventa l’occasione per riaccendere ricordi e attraversare epoche e generi differenti.

A guidare la serata sarà ancora una volta Antonella Clerici, affiancata da Clementino, coppia ormai consolidata sul piccolo schermo. La conduttrice ha spiegato alla vigilia dello show come le canzoni scelte siano legate agli anni della sua giovinezza e abbiano la capacità di evocare ricordi personali. Clementino porterà invece sul palco la sua energia, la sua ironia e la sua imprevedibilità, alternando la conduzione alla musica.

Gli ospiti e la scaletta della prima serata

Ricchissimo il cast annunciato per la prima serata dell’11 settembre. Sul palco dell’Inalpi Arena saliranno Cristina D’Avena, DSL*Dire Straits Legacy, Drupi, Filippo Graziani, Irene Grandi, Loredana Bertè, Lou Bega, Nek, Neri per Caso, Nino Buonocore, Patty Pravo e gli Sugarfree.

La scaletta promette quindi di spaziare dalla musica italiana alle hit internazionali, mettendo insieme artisti e repertori molto diversi. Tra i protagonisti più attesi figurano Loredana Bertè e Patty Pravo, due autentiche icone della musica italiana, mentre Nek e Irene Grandi riporteranno il pubblico nelle atmosfere del pop degli anni Novanta e Duemila. Spazio anche alla nostalgia televisiva con Cristina D’Avena e alle sonorità internazionali grazie a Lou Bega e ai Dire Straits Legacy.

Un ruolo particolare sarà affidato proprio a Clementino, protagonista nel corso delle due serate anche di diversi DJ set tematici. “Abbiamo preparato un’ondata di musica per ballare. Il tema sarà Italia versus America: immaginate che partiremo da Albano e arriveremo a Bruce Springsteen”, ha svelato il rapper napoletano. Che ha anche anticipato un momento dedicato a uno dei simboli della televisione degli anni Novanta: si esibirà infatti sulle note della sigla di Willy, il principe di Bel-Air.

La musica sarà comunque il filo conduttore assoluto dello spettacolo, pensato per coinvolgere sia il pubblico presente nell’arena sia gli spettatori da casa. Non mancheranno inoltre alcuni premi, i cui criteri e vincitori saranno svelati direttamente durante la diretta.

Dove e quando vedere lo show

Suzuki Jukebox – La notte delle Hit va in onda questa sera, venerdì 11 settembre, dalle 21.30 su Rai1 e sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay. Lo spettacolo tornerà poi sabato 12 settembre con una seconda serata e un nuovo gruppo di protagonisti della musica italiana e internazionale.