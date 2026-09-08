La Ruota della Fortuna, la maxi vincita di Giulia è da record. Gerry e Samira travolti

La Ruota della Fortuna entra nella storia: la campionessa Giulia firma un record mai raggiunto prima e lascia senza parole Gerry Scotti e Samira Lui

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Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui a La Ruota della Fortuna

Una serata destinata a entrare nella storia de La Ruota della Fortuna. Nella puntata di martedì 8 settembre 2026, Giulia di Urbino ha compiuto un’impresa mai riuscita prima nel game show di Canale 5, diventando la campionessa con la vincita complessiva più alta. Un risultato arrivato al termine di una partita combattuta e culminata in una Ruota delle Meraviglie da brividi. Capace di lasciare senza parole anche i conduttori Gerry Scotti e Samira Lui.

Ma va detto che la concorrente si era presentata in studio già con numeri impressionanti: otto puntate consecutive da campionessa e un bottino complessivo di 311.400 euro. Quella che sembrava l’ennesima difesa del titolo si è trasformata in una serata da record. E quando è stata aperta una delle ultime buste, l’emozione ha preso definitivamente il sopravvento.

“Ho il cuore in gola”, ha apertamente dichiarato Samira, che da sempre empatizza con chi partecipa al game show di Canale 5 e porta a casa cifre più o meno importanti.

La Ruota della Fortuna, Giulia campionessa dei record

Ad aprire la puntata è stato come sempre Gerry Scotti, accompagnato dalla band dei Fortuna Five. Prima di dare il via alla gara, il conduttore ha ricordato immediatamente il percorso straordinario di Giulia, reduce da un finale particolarmente combattuto nella serata precedente.

A sfidare la campionessa sono arrivati Gabriele, neolaureato in Ingegneria Informatica di Rubano, in provincia di Padova, e Rosalina, consulente finanziaria di Lula, in Sardegna. Quest’ultima si è dimostrata fin dall’inizio un’avversaria particolarmente insidiosa.

Giulia ha conquistato le prime manche dedicate al Cous cous di verdure e al Polpo Dumbo, ma Rosalina ha reagito con il tabellone dedicato a El mismo sol di Alvaro Soler e con quello sull’estate del 1990. La sfidante è riuscita così a portarsi momentaneamente in vantaggio.

Però la campionessa non si è scomposta. Con la manche Ciak, si gira, dedicata a The Karate Kid-Per vincere domani, ha cominciato la rimonta. Il vero cambio di passo è arrivato con il Traghetto Express: Giulia ha conquistato la possibilità di giocare da sola e ha sfruttato l’occasione portandosi a 15.600 euro.

Un’altra soluzione corretta nella manche dedicata a Trieste le ha permesso di raggiungere quota 17.400 euro. Tutto si è quindi deciso nell’Ultimo Round. Rosalina ha provato fino alla fine a strapparle il titolo, ma è stata ancora Giulia a trovare la soluzione decisiva e a chiudere la gara con 18.700 euro.

La vittoria le ha garantito la nona puntata consecutiva da campionessa. E davanti alla sua commozione, Gerry Scotti ha sottolineato quanto possa essere difficile sostenere ogni sera la pressione di dover difendere il titolo.

La Ruota della Fortuna, quanto ha vinto Giulia

La vera impresa di Giulia è arrivata a La Ruota delle Meraviglie. Il tema delle tre frasi era Grande e la concorrente non ha sbagliato praticamente nulla. È riuscita a trovare tutte e tre le soluzioni, conquistando così tre buste verdi e la possibilità di scegliere quale premio portare a casa.

A quel punto anche Gerry Scotti ha iniziato a sottolineare la portata di ciò che stava accadendo, definendola “la donna dei record“. Giulia era infatti ormai vicinissima alla vetta della classifica delle vincite di tutti i tempi del format.

Su suggerimento del padre, la campionessa ha aperto inizialmente la busta numero 2, trovando 15mila euro. Avendo però tre possibilità a disposizione, ha deciso di rinunciare alla cifra e tentare ancora la fortuna.

La scelta successiva è caduta sulla busta numero 3. Prima di aprirla, Scotti ha aumentato ulteriormente la suspense, consapevole che un premio sufficientemente alto avrebbe permesso a Giulia di scrivere una pagina di storia del programma.

Poi la rivelazione: 100mila euro. L’apertura della busta ha cambiato completamente l’atmosfera in studio. Giulia è rimasta incredula davanti alla cifra, mentre l’emozione ha coinvolto anche chi le stava accanto. Samira Lui non è riuscita a nascondere la commozione.

“Ho il cuore in gola. Tanto di cappello, bravissima Giulia”, ha detto rivolgendosi alla campionessa. Anche Gerry Scotti ha sottolineato immediatamente la portata del risultato: con quella busta Giulia è diventata la campionessa con la vincita più alta nella storia de La Ruota della Fortuna.

Il suo bottino complessivo è infatti salito a 430.100 euro, una cifra raggiunta dopo nove puntate consecutive da campionessa. Nella terza busta rimasta erano invece nascosti 5mila euro: la decisione di rischiare dopo aver trovato i primi 15mila si è quindi rivelata determinante.

Una serata che Scotti ha voluto chiudere rivolgendosi direttamente agli spettatori, sottolineando l’eccezionalità del momento: “Io c’ero”.

E questa volta l’enfasi non è sembrata affatto fuori luogo. Tra lacrime, incredulità e una busta da 100mila euro, Giulia ha riscritto i record de La Ruota della Fortuna, trasformando una normale puntata del preserale in una delle serate più memorabili.