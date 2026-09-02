La Ruota della Fortuna, Samira Lui ha la pelle d’oca per la busta da 100mila euro

IPA Samira Lui

Centomila euro dentro la busta numero 1. La puntata del 2 settembre de La Ruota della Fortuna finisce con la campionessa Giulia che rifiuta i 5mila euro della stellina d’argento, scarta il numero indicato dal papà Stefano e si prende tutto. Gerry Scotti apre la busta e poco prima dice che lei meriterebbe il massimo, Samira Lui resta con la pelle d’oca.

Eppure la puntata era cominciata con tutt’altro clima. Giulia arriva al terzo appuntamento da campionessa con 67.700 euro già vinti, e stavolta racconta la passione per il canto ereditata dal padre. A sfidarla, Giusy da Sant’Anastasia, consulente che progetta soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, e Fabio da Seveso, consulente di ristorazione. Samira Lui entra in gonna a ruota rosa Barbie e canotta bianca, e Gerry Scotti parte subito: gli ricorda una fragolina.

Il biancomangiare e la pastiglia sbagliata

La manche dei piatti estivi è dedicata al biancomangiare, che Giulia risolve col tabellone quasi vuoto. Samira Lui detta la ricetta, latte intero, zucchero, amido di mais, vaniglia e scorza di limone.

“Questa sera mi ha toccato il cuore, dai, 10 meno meno”, concede Gerry Scotti, che però pretende un panino col salame alla prossima occasione. Il tabellone dopo è il MUSA, il museo sottomarino più grande del mondo, in Messico. Gerry Scotti ammette di esserci stato e di essersene dimenticato: “Ho sbagliato pastiglia”. Sul fondo, spiega Samira Lui, c’è un Maggiolino a grandezza naturale in cemento a pH neutro, che funziona da barriera corallina artificiale. Lui aveva puntato sulla ruota panoramica, trascinandosi dietro pure il pubblico arrivato da Asolo.

I tormentoni sono la manche più crudele: bancarotta per Giulia, “bel colpo di scena” commenta Gerry Scotti, e bancarotta anche per Fabio subito dopo il raddoppio. Giusy incassa Easy Lady e passa al comando.

Saluti a Ivana Spagna, che secondo Gerry Scotti guarda spesso il programma. Nel round delle riscoperte arriva il siparietto migliore: Gerry Scotti confessa di aver collezionato macchinine da ragazzino, tenute dove nessuno potesse toccarle, finché non è arrivato suo figlio e le ha rotte, spaccate, perse. Ora vorrebbe ricominciare, ma ha lo stesso problema: un nipote e una stanza da chiudere a chiave.

La busta numero 1

Fabio si sblocca solo nel finale e Gerry Scotti promette di segnarlo sulla lista della seconda chance. Giusy sbaglia con la pi di Palermo. Giulia chiude un giro da 4.000 euro e diventa campionessa con 18.800 euro, mentre Gerry Scotti ha ormai ribattezzato Samira Lui “fragolina” per via del look. Alla Ruota delle Meraviglie l’argomento è mercoledì: il nome che deriva da Mercurio, risolto in tre secondi, la figlia degli Addams, il giorno delle ceneri. “Meriteresti di vincere anche l’automobile, ma non esageriamo”, scherza Gerry Scotti.

Poi le buste. Il papà Stefano indica il tre, come sempre, ma Giulia lo aveva già giocato la prima sera e sceglie la due, quella con la stellina d’argento: dentro ci sono 5.000 euro e li rifiuta. Resta la numero 1. Centomila euro. Il conto della serata sale a 118.800 euro, quello delle tre puntate da campionessa supera i 186mila.