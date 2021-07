Laura Torrisi senza veli su Instagram: la nuova serenità e una bellezza autentica

editato in: da

Bellezza autentica e una nuova serenità: Laura Torrisi si mostra senza veli su Instagram e non potrebbe essere più bella. L’attrice ed ex compagna di Leonardo Pieraccioni sta trascorrendo le vacanze sull’Isola di Alicudi, in Sicilia. Giornate all’insegna del relax e del sole, fra nuotate e buon cibo.

La Torrisi ha finalmente ritrovato il sorriso dopo un periodo piuttosto difficile. Qualche mese fa l’attrice era stata ricoverata in ospedale e costretta a subire un nuovo intervento a causa dell’endometriosi. Una malattia che combatte da anni e di fronte alla quale ha sempre mostrato grande forza e coraggio. Dopo l’intervento subito a gennaio, Laura aveva pubblicato su Instagram un nuovo post ad aprile.

L’attrice non aveva nascosto la paura e la rabbia di fronte all’ennesima sfida contro l’endometriosi, ma era apparsa anche fiduciosa e pronta a vincere la sua battaglia. “Pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua. Di nuovo – aveva ammesso -. Oggi allegra come Heidi a Francoforte. Lo smalto l’ho tolto, i capelli li ho legati, le calze anti trombo (in tutti i sensi) ci sono, direi che posso andare. La vita è così: cadi 7 e ti rialzi 8…Ok. Ma se nel frattempo però ci fosse un po’ più di recupero, non mi dispiacerebbe! Il tempo di aggiungere qualche altra tacca alla collezione di cicatrici e torno! E dopo, solo sorrisoni!”.

Laura ha rispettato la promessa ed è tornata più forte che mai. Dopo l’operazione l’attrice è tornata a casa e ha recuperato a poco a poco le forze, senza perdere mai il sorriso. Accanto a lei la piccola Martina, frutto del suo amore per Leonardo Pieraccioni. Anche il regista, da cui si è separata nel 2014, è sempre rimasto al suo fianco. I due non sono più legati da tempo, ma i rapporti sono ottimi.

E così, grazie al suo coraggio e al sostegno della famiglia, la Torrisi oggi appare sorridente e serena. Negli scatti pubblicati su Instagram, l’attrice mostra tutta la sua bellezza autentica e genuina. Quella di una donna di 41 anni forte e sicura di sè che ha combattuto tante battaglie e che ha raggiunto la serenità. Fra gli scatti più belli quello in cui Laura è senza veli, con la pelle abbronzata e i capelli sciolti. Un’immagine che è stata commentata da moltissimi follower, impressionati dal fascino dell’attrice.