Laura Chiatti, la dichiarazione su Marco Bocci a “Domenica In” accende la polemica

Fonte: IPA Laura Chiatti, 40 anni di fascino e sensualità: tutti i suoi amori

Coppia nella vita, ma anche nel lavoro: Laura Chiatti e Marco Bocci sono stati ospiti di Domenica In per parlare di un progetto nuovo che li ha visti insieme sul set. Ma non solo, perché la coppia ha raccontato anche qualcosa di più della propria vita privata e una dichiarazione dell’attrice sul compagno non è passata inosservata, tanto da accendere la polemica.

Laura Chiatti, le rivelazioni su Marco Bocci che hanno scatenato le proteste sui social

Lavoro, ma anche vita privata: Marco Bocci e Laura Chiatti hanno raccontato molto del loro legame a Domenica In. E proprio sulla vita domestica, le rivelazioni di Laura Chiatti su come si svolge la loro quotidianità, hanno dato vita ad alcune proteste social.

Mara Venier ha voluto sapere chi cucina, lava i piatti, chi accudisce i ragazzi: insomma chi si occupa di tutti quei lavori quotidiani tipici di una famiglia. “Le mansioni le faccio io – ha detto l’attrice – quelle più pratiche, quelle quotidiane come sistemare, cucinare. Anche perché io non tollero l’uomo che si mette a fare il letto, dare l’aspirapolvere: non lo posso proprio vedere. Sono antica in questo: rispetto i ruoli. Mi abbassa l’eros, me lo uccide”.

Marco Bocci ha spiegato che cucina ma anche che: “Non vuole che sparecchi, che pulisco qualche cosa: s’incavola proprio. Come mi vede: ‘stai fermo’”.

Parole che, come si può immaginare, hanno innescato diverse proteste su Twitter, dove alcuni utenti hanno condiviso la loro opinione, scagliandosi contro le sue esternazioni. Da chi ha fatto notare che siamo nel 2023 a chi ha detto basta a questa tipologia di pensiero.

Molto rumore per le sue parole, ma anche per il suo aspetto che ad alcuni utenti è apparso diverso. Ma da parte della diretta interessata non è arrivata alcuna risposta: sul suo profilo Instagram ha solo condiviso alcune immagini dell’intervista e il ringraziamento alla conduttrice Mara Venier per l’ospitalità a Domenica In.

Laura Chiatti, a Domenica In le parole sul legame con il marito

Insieme da dieci anni, Laura Chiatti e Marco Bocci formano una delle coppie più ammirate del mondo dello spettacolo: bellissimi, di talento, negli anni hanno costruito una splendida famiglia e vivono in Umbria.

Nonostante condividano la professione, però, non hanno mai lavorato assieme. Sino a ora: dall’11 maggio nelle sale uscirà La caccia che la vede tra i protagonisti, mentre dietro la macchina da presa c’è proprio Marco Bocci.

Di questo, ma non solo, hanno parlato ospiti dell’ultima puntata di Domenica In. A Mara Venier hanno raccontato molte cose, compreso il loro rapporto. E le liti: “Tremende, che facciamo perché siamo opposti quindi ci scanniamo”, ha spiegato Bocci. E a proposito di questo la conduttrice gli ha chiesto quali sono le motivazioni che li portano alla discussione. “Per tutto, anche ieri abbiamo litigato – ha confessato Laura Chiatti -. È sempre intimorito dalle mie esternazioni, perché io ho questo modo di pormi a volte…”.

Dieci anni insieme, durante i quali ciclicamente si parla di crisi come ha ricordato la stessa conduttrice: “Perché è vero noi siamo in crisi ogni due giorni, come tutti no? – ha commentato Laura Chiatti -. Perché uno deve sempre dire: no va tutto bene, tutto ok”. Al che Mara gli ha chiesto: “Poi?”. “Poi tutto si sistema”, ha sottolineato Laura Chiatti.

Del nuovo progetto lavorativo con il marito Marco Bocci, Laura Chiatti ha rivelato qualcosa anche in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando come è stato essere diretta da lui per La caccia: “Quando litigavamo gli dicevo: guarda che non lo faccio il film, eh. Ma non ci credeva. Sul set non ho ansia da prestazione, mi diverto, so quello che posso fare bene o meno bene, con Marco ero in ansia perché non ci avevo mai lavorato, lui ama ricevere dagli attori, ne studia la psicologia, è un regista randagio”.