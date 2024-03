Fonte: IPA Mara Venier

Un appuntamento all’insegna dell’intrattenimento e di grandi interviste: la puntata del 10 marzo di Domenica In, condotta come sempre da Mara Venier, promette di accontentare le esigenze di tutti gli spettatori. Nel suo studio, la conduttrice accoglierà le storiche voci del Festival di Sanremo, tra cui Roberto Vecchioni, ed anche alcuni volti molto amati del piccolo e grande schermo, come Laura Morante e Alberto Matano.

Domenica In, ospiti e anticipazioni del 10 marzo

La prima parte della puntata del 10 marzo di Domenica In sarà dedicata alla grande musica italiana dagli anni Sessanta agli anni Duemila. I brani più amati del panorama nazionale torneranno a rivivere grazie alle performance di grandi interpreti come Tony Dallara, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Sandro Giacobbe, Marco Ferradini, Nino Buonocore, Pierdavide Carone, i Jalisse, Pino Strabioli e Tiziana Rivale.

Un segmento della trasmissione sarà inoltre riservato a Roberto Vecchioni e alla sua grande carriera: il “professore” della musica italiana, sul palco del Festival di Sanremo nella serata dei duetti insieme ad Alfa, presenterà il suo libro autobiografico Tra il silenzio e il tuono, un’occasione per raccontare le pagine più belle, ma anche più dolorose, della sua esistenza. Vecchioni si esibirà anche sulle note di Chiamami ancora amore, brano con cui ha trionfato all’Ariston nel 2011.

Da Sanremo 2024 arriva anche Maninni: ex concorrente di Amici, scelto tra i big in gara di Amadeus, canterà il brano Spettacolare.

Domenica In, Laura Morante e Alberto Matano tra gli ospiti

Tra gli ospiti più attesi della puntata del 10 marzo di Domenica In, c’è senza dubbio Laura Morante. L’attrice vestirà i panni di Alda Merini nel film tv Folle d’Amore-Alda Merini, diretto da Roberto Faenza. In onda su Rai Uno il 14 marzo, la pellicola ripercorre la vita della celebre poetessa italiana, dalla gioventù al disagio psichico, dai matrimoni alla maternità, dagli amori impossibili fino all’accesso alla cultura e alla fama. Senza dimenticare l’incontro con il dottor G (lo psichiatra Enzo Gabrici), che le ha regalato una macchina da scrivere spingendola a tornare a scrivere.

Fonte: IPA

L’ospitata negli studi di Domenica In sarà occasione per Laura Morante di raccontare la difficile sfida che l’ha portata a calarsi nei panni della “Poetessa dei Navigli”: “All’inizio avevo un po’ paura, non solo perché è un personaggio reale ma perché tutti la ricordano, era molto presente in tv, con le sue interviste. Una cosa che mi aveva colpito in tv di lei, è che aveva un modo particolare di parlare, come se stesse sempre ascoltando una voce. Ho cercato di evocarla più che imitarla” ha dichiarato in merito alla performance l’attrice toscana.

Mara Venier si appresta ad accogliere anche Alketa Vejsiu, conduttrice albanese nota al pubblico italiano per aver affiancato Amadeus come co-conduttrice a Sanremo 2020. La presentatrice condividerà con la padrona di casa passioni, esperienze di vita e sogni professionali nel cassetto.

Spazio infine per un collegamento con Alberto Matano, che condurrà lo speciale La notte degli Oscar su Rai Uno, e che racconterà a Mara Venier alcune indiscrezioni sulla notte più attesa dagli amanti di cinema di tutto il mondo.