Fonte: IPA Mara Venier

Dopo una puntata in trasferta a Sanremo, dal palco dell’Ariston, Mara Venier torna al timone di Domenica In dallo storico studio televisivo romano. Per la prossima puntata, in onda domenica 16 febbraio 2024, la conduttrice televisiva ha preparato diverse chicche per i suoi telespettatori, tra cui alcune interviste a dei cantanti che hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo. Ma, nello studio televisivo, saranno presenti anche degli attori di successo, tra cui gli interpreti più amati di Mare Fuori 4, in onda da poco ma già un successo di Rai Uno.

Anticipazioni Domenica In, gli ospiti sanremesi

Mara Venier sarà nuovamente la protagonista del contenitore pomeridiano domenicale di Rai Uno. La conduttrice televisiva, infatti, presenterà ai telespettatori una nuova puntata di uno dei programmi più amati della rete ammiraglia del servizio pubblico. Secondo le anticipazioni, diffuse dall’antenna televisiva, Mara Venier ospiterà e potrà dialogare con diversi personaggi noti nel corso del prossimo appuntamento domenicale.

La presentatrice tv, infatti, aprirà l’episodio di domenica 18 febbraio 2024, in compagnia dei Ricchi e poveri, che racconteranno a Mara Venier la loro esperienza al Festival di Sanremo. I cantanti si esibiranno anche sulle note del loro ultimo successo Ma non tutta la vita. Non saranno loro, però, gli unici artisti, reduce dalla manifestazione musicale, a partecipare alla prossima puntata di Domenica In. La presentatrice televisiva, infatti, parlerà in seguito, anche con Nek e Francesco Renga, che si esibiranno sulle note di Pazzo di te. Anche uno dei cantanti più giovani della kermesse musicale, Il Tre, avrà la possibilità di raccontarsi a Domenica In e canterà anche la canzone Fragili. Ultimo artista a intervenire nella puntata domenicale, tra i big in gara all’ultimo Festival di Sanremo, sarà Mr. Rain con la sua hit Due Altalene.

Anticipazioni Domenica In, gli altri ospiti

Nella puntata del 18 febbraio 2024 di Domenica In, Mara Venier non ospiterà solo cantanti, reduci dal Festival di Sanremo ma anche altri graditi ospiti. Gigliola Cinquetti verrà intervistata dalla conduttrice televisiva e, ripercorrendo la sua prestigiosa carriera, la cantante si esibirà in due suoi brani dalla fama mondiale La Pioggia e Dio come ti amo.

In seguito, arriveranno nello studio televisivo di Domenica In degli altri ospiti molto graditi. Prima tra tutti, l’attrice Sabrina Ferilli che sarà in onda, da lunedì 19 febbraio 2024, con la serie televisiva Gloria, proprio su Rai Uno. L’artista presenterà, nella trasmissione televisiva domenicale, il telefilm che la vede tra i protagonisti e, ad accompagnarla in questo racconto ci sarà Sergio Assisi, suo collega nello sceneggiato.

Ma le sorprese di Mara Venier non sono finite qui. Secondo le anticipazioni della prossima puntata di Domenica In, l’amata conduttrice televisiva avrà l’occasione anche d’intervistare il cast di attori di Mare Fuori 4, fortunata serie, in onda su Rai Uno. Tra i diversi interpreti, la conduttrice televisiva intervisterà Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Vincenzo Ferrara e Giovanna Sannino. La serie televisiva, visibile in anteprima su Rai Replay e, adesso, in onda anche sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. Infatti la prima puntata è stata trasmessa lo scorso mercoledì 14 febbraio 2024 e ha ottenuto grande successo.