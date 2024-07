Fonte: IPA Alberto Matano e Mara Venier

La seconda serata di Rai Uno, giorno 8 luglio 2024, presenterà una sorpresa ai telespettatori dell’ammiraglia della rete pubblica. Verrà mandata in onda, infatti, una serata prestigiosa che ha visti come protagonisti diversi volti della rete televisiva, soprattutto appartenenti al mondo del giornalismo. Si tratta del Premio Biagio Agnes, in ricordo del compianto direttore generale della RAI, che è stato anche un giornalista e dirigente d’azienda.

Durante l’importante serata, i due conduttori d’eccezione, Mara Venier e Alberto Matano, assegneranno diversi premi ai giornalisti che si sono distinti di più per il loro lavoro appassionato, votato al raccontato della verità.

Premio Biagio Agnes, tutti i dettagli

La Cerimonia di Premiazione della XVI edizione del Premio Biagio Agnes andrà in onda giorno 8 luglio 2024 in seconda serata su Rai Uno ed è stata realizzata in collaborazione con la Rai, con il Patrocinio di Camera dei deputati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo. I padroni di casa dell’importante serata saranno, per la sesta volta, Mara Venier e Alberto Matano, che condurranno la cerimonia direttamente dalla Piazza del Campidoglio. Molte le autorità presenti alla serata, in veste di ospiti o di premiatori. La serata sarà oggetto anche di uno speciale che andrà in onda sabato 13 luglio alle 11.05 su Rai 3 e sarà curato dal Tgr Campania.

Nel corso della manifestazione, due grandi artiste italiane della musica si esibiranno. Si tratta di Noemi e Orietta Berti, ma ci sarà anche la performance dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Nel corso della serata ci sarà spazio anche per ricordare il giornalista e conduttore Franco Di Mare.

Premio Biagio Agnes, i vincitori

Durante la serata verranno consegnati diversi premi importanti. Renzo Arbore riceverà per conto della Rai il Premio Radio-Tv assegnato alla rete televisiva, che gli verrà consegnato da Gianni Letta, presidente della giuria. Il Premio Giornalista Scrittore andrà a Federico Rampini, autore di un reportage sull’Africa, e verrà consegnato da Massimo Martinelli, direttore editoriale de Il Messaggero. Il Premio Stampa Estera sarà consegnato dal Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all’Associazione della Stampa Estera in Italia, che si occupa di raccontare il Bel Paese oltre confine.

Un altro Ministro, quello dell’Interno, Matteo Piantedosi, consegnerà il Premio Giovani Giornalisti a Francesco Bechis, un cronista de Il Messaggero, nato nel 1995, ma che ha saputo già dimostrare la sua bravura. Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, si occuperà di consegnare il Premio Informazione Culturale a Francesco Perfetti, uno storico. Salvatore Merlo e Nello Scavo, giornalisti de Il Messaggero e dell’Avvenire, riceveranno, invece, il Premio Carta Stampata da Stefano Folli, editorialista di Repubblica.

Due volti amati della fiction italiana, Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi, ritireranno il Premio Fiction, per la serie televisiva Un professore. A consegnare il riconoscimento sarà direttamente Enrico Vanzina. Il Premio Documentari Culturali, invece, andrà a Nicola Salvi ed Elisabetta Sola e verrà consegnato da Gigi Marzullo.

Tra i premi che vanno oltre il mondo del giornalismo, quello alla Carriera, verrà consegnato a Eleonora Abbagnato. Non mancheranno, neanche, i premi per il mondo digital. Tra di loro, Barbara Carfagna, presentatrice di Codice. La vita è digitale, riceverà il Premio Divulgazione Scientifica.