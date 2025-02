Anticipazioni Domenica In 9 febbraio, lo speciale Sanremo: gli ospiti

Una puntata tutta dedicata al Festival di Sanremo quella di "Domenica In", in onda il 9 febbraio su Rai 1

Non è weekend senza l’appuntamento con Domenica In: Mara Venier anche questa settimana è pronta a riabbracciare il suo pubblico, proponendo una puntata ricca di ospiti, interviste e un talk dedicato al Festival di Sanremo. Tanti i momenti di leggerezza e intrattenimento che ci aspettano, senza dimenticare ovviamente le grandi emozioni che zia Mara e i suoi amici sanno regalarci ogni domenica pomeriggio.

Domenica In, le anticipazioni del 9 febbraio

Si aprirà con un ampio spazio dedicato alla storia del Festival di Sanremo la puntata di domenica 9 febbraio di Domenica In, come sta accadendo da qualche settimana in vista dell’inizio della kermesse musicale l’11 febbraio. Anche questa settimana Mara Venier accoglierà nel suo salotto alcuni grandi protagonisti delle passate edizioni della manifestazione, che si esibiranno in alcune delle loro canzoni più amate.

Tra gli ospiti attesi ci saranno Fausto Leali, Ivana Spagna, Riccardo Fogli, Tiziana Rivale, Memo Remigi, Pierdavide Carone (attualmente concorrente di Ora o mai più su Rai1), Antonella Bucci, Francesca Alotta, Marco Armani ed Alberto Bertoli. In studio ci sarà anche Alba Parietti nel suo consueto ruolo da opinionista, mentre il direttore di Vanity Fair Europa Simone Marchetti sarà in collegamento per mostrare in anteprima a Domenica In le immagini del video ‘portfolio’ che avrà protagonisti tutti e ventinove i cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025.

Nel frattempo la macchina della kermesse canora è pronta a partire: l’11 febbraio partirà la competizione che vedrà alternarsi sul palco dell’Ariston i 29 artisti in gara. Tante le polemiche e i gossip che in queste ultime settimane si sono ricorsi, ma come ha affermato lo stesso Carlo Conti, direttore artistico della manifestazione: “Il Festival è anche questo è chiacchiericcio, è parlare e sparlare. È un fumo che si crea intorno, dove tutti vogliono dire la loro. Non è Sanremo Island, per me è semplicemente il Festival della canzone italiana. Io mi occupo soltanto delle canzoni”.

Gli altri ospiti di Domenica In

Dopo l’omaggio alla storia del Festival di Sanremo, la puntata di Domenica In andrà avanti con una serie di interviste esclusive. Si parlerà ancora di musica con Cristiano De André, figlio del grande Fabrizio De André, che insieme a Mara Venier ripercorrerà gli anni vissuti con suo padre, dall’infanzia fino all’ultima tournée vissuta insieme, nel 1998, pochi mesi prima la morte di Faber, stroncato l’11 gennaio 1999 – a soli 59 anni – da un tumore ai polmoni. Cristiano, con la sua voce così simile a quella del padre, regalerà al pubblico la sua versione de La canzone di Marinella, uno dei capolavori di De André.

La musica sarà ancora la protagonista con un altro nome importante del panorama artistico italiano: parliamo di Red Canzian. Il bassista dei Pooh, che ha appena concluso una tournée in Cina con il musical Casanova, sarà a Domenica In per presentare l‘evento Casanova Opera Pop in programma a Venezia, in Piazza San Marco, il prossimo 5 luglio.

Dove e quando vedere Domenica In

L’appuntamento con Domenica In è fissato per domenica 9 febbraio 2025, in diretta su Rai1 a partire dalle 14. Se non avete modo di collegarvi in diretta niente paura: tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay, il portale streaming della Rai, per rivedere i momenti più emozionanti della trasmissione in qualsiasi momento.