Anticipazioni e ospiti Domenica In 23 febbraio: Sanremo, Topo Gigio, la mamma del piccolo Ethan e molto altro

Fonte: IPA Mara Venier con il cantante Settembre, che ha vinto le Nuove Proposte di Sanremo 2025

Dopo gli ottimi ascolti della puntata dedicata al Festival di Sanremo 2025, Mara Venier tornerà ad occuparsi della kermesse musicale domenica 23 febbraio 2025. La conduttrice veneziana ospiterà alcuni dei cantanti che hanno partecipato all’evento e non mancherà un simpatico siparietto con Topo Gigio, che arriverà però in studio senza Lucio Corsi. Nel programma ci sarà spazio anche per il cinema e l’attualità, con un’intensa intervista alla madre del piccolo Ethan, rientrato da pochi giorni in Italia.

Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del 23 febbraio

Domenica 23 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda la ventiquattresima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. La puntata si aprirà con alcuni dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025: saranno ospiti in studio Simone Cristicchi che canterà la sua canzone Quando sarai piccola e Francesco Gabbani con la sua Viva la vita.

Ci sarà poi Marco Masini, che si è esibito con Fedez nella serata dedicata alle cover: il cantautore toscano e coach di Ora o mai più accennerà al pianoforte ad alcuni suoi grandi successi tra cui Ci vorrebbe il mare.

Da Sanremo 2025 arriverà anche Settembre, il vincitore della sezione Nuove Proposte che canterà la sua Vertebre. E sempre dalla città dei fiori arriverà pure Topo Gigio, senza però Lucio Corsi, per un simpatico incontro con Mara Venier.

Gli altri ospiti di Domenica In

Per lo spazio attualità, è prevista a Domenica In la presenza di Claudia Ciampa, la mamma del piccolo Ethan, rientrata con suo figlio giovedì dagli Stati Uniti. Insieme a lei l’Avvocato Gian Ettore Gassani e la nonna del bambino, Luciana Aiello. Lo scorso agosto Ethan era stato rapito dal padre e portato in California: la conclusione del calvario è arrivata dopo la decisione del giudice statunitense David O. Carter che, dopo una serie di udienze fiume al tribunale federale americano, ha posto la parola fine a questa drammatica storia.

A Domenica In, nella puntata in onda su Rai1 domenica 23 febbraio, ci sarà inoltre un’ampia pagina dedicata alla fiction. Mara Venier intervisterà Vittoria Puccini, Carmine Recano e Giacomo Giorgio per Belcanto, in onda ogni lunedì sera dal 24 febbraio. Mentre l’attrice Vanessa Scalera presenterà la quarta stagione di Imma Tataranni.

L’ultimo record di Domenica In

Anche quest’anno Domenica In si sta rivelando un grande successo. La puntata dedicata a Sanremo 2025 si è confermata un appuntamento irrinunciabile, da molti considerato come la sesta giornata del Festival. A seguire le interviste di Zia Mara con i vari cantanti sono stati ben 5.580.000 con il 41,2% di share nella prima parte, 5.543.000 con il 44,0% nella seconda e infine 5.323.000 con il 34,4% nella terza. La trasmissione ha registrato picchi di 6 milioni di telespettatori.

All’inizio della stagione, la Venier aveva dichiarato che questa sarebbe stata la sua ultima edizione alla guida di Domenica In. Poi ha fatto un piccolo dietrofont: la decisione finale è momentaneamente sospesa.

“Io faccio un lavoro che amo. Il programma non è mai andato bene come quest’anno, gli ospiti sono gli amici che vengono per me. Mi sono immersa, impegnata e in certi momenti è stato anche totalizzante. A volte penso sia realmente il momento di lasciare, ma il richiamo e la passione sono forti. Fine maggio è ancora lontana, c’è tempo per decidere”, ha ammesso zia Mara.