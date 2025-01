Anticipazioni Domenica In 26 gennaio, gli ospiti di Mara Venier (e un gradito ritorno)

Fonte: IPA Mara Venier a Domenica In

Come ogni domenica, Mara Venier tornerà in tv il 26 gennaio con una nuova imperdibile puntata di Domenica In su Rai 1. Al centro del programma la musica, le confidenze a cuore aperto, il teatro. E questa volta si parlerà anche di religione ed in particolare della prossima beatificazione di Carlo Acutis.

Domenica In, le anticipazioni e gli ospiti del 26 gennaio

Domenica 26 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la ventesima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Puntata che si aprirà con un ampio spazio dedicato a Gianni Morandi che, oltre a raccontare i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, si esibirà in studio con la chitarra accennando ad alcuni suoi successi come C’era un ragazzo, Scende la poggia e Banane e lampone, per poi esibirsi con il nuovo singolo L’attrazione, scritto per lui da Jovanotti.

Per Mara Venier l’ospitata di Gianni Morandi è un vero e proprio colpaccio. L’eterno ragazzo, che ha recentemente compiuto ottant’anni, si concede raramente alle apparizioni televisive o alle interviste. Preferisce partecipare ai grandi eventi, come il Festival di Sanremo, o ad appuntamenti in prima serata come accaduto per lo speciale di Affari tuoi con Stefano De Martino e prima ancora, a dicembre, con Cena di Natale insieme ad Antonella Clerici.

Gli altri ospiti di Domenica In

Nella nuova puntata di Domenica In ci sarà anche Paola Minaccioni, poliedrica e talentuosa attrice, che interverrà per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale Elena, la matta, tratto da una storia vera, con il quale è attualmente in tour nei teatri di tutta Italia. Poi da zia Mara un gradito ritorno, quello di Pierpaolo Pretelli, fino a qualche tempo fa presenza fissa del cast del programma domenicale.

L’ex concorrente del Grande Fratello racconterà l’emozione di essere diventato papà del piccolo Kian, nato due settimane fa dalla compagna Giulia Salemi, e si esibirà in studio con alcuni ballerini in un numero tratto dallo spettacolo Rocky – The Musical. La puntata si concluderà con Monsignor Domenico Sorrentino, Arcivescovo di Assisi, per parlare della prossima beatificazione di Carlo Acutis.

Alberto Matano sostituisce Mara Venier?

Di recente Mara Venier è tornata a parlare del suo futuro a Domenica In. Più volte ha parlato di ritiro per poi cambiare idea. Anche quest’anno, all’inizio della stagione, la conduttrice aveva dichiarato che questa sarebbe stata la sua ultima edizione. Poi ha fatto un piccolo dietrofront a Cinque Minuti di Bruno Vespa e ora è tornata finalmente sulla questione che rimanda però alla fine di quest’annata.

“Io faccio un lavoro che amo. Il programma non è mai andato bene come quest’anno, gli ospiti sono gli amici che vengono per me. Mi sono immersa, impegnata e in certi momenti è stato anche totalizzante. A volte penso sia realmente il momento di lasciare, ma il richiamo e la passione sono forti. Fine maggio è ancora lontana, c’è tempo per decidere”, ha dichiarato Zia Mara.

Nell’attesa la Rai avrebbe già individuato il perfetto sostituto della Venier. Stando a quanto spiffera Fanpage, il progetto del neo amministratore delegato Giampaolo Rossi prevederebbe l‘arrivo di Alberto Matano alla conduzione. “Una successione che sarebbe dolce, vista l’intesa tra Venier e Matano e, soprattutto, la familiarità tra il pubblico e l’ex mezzobusto del Tg1”, scrive il portale.