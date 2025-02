Fonte: Ansa Mara Venier

Torna il tradizionale appuntamento con Domenica In, il talk show condotto di Rai1 condotto da Mara Venier. Ospiti, interviste, e un talk su Sanremo saranno al centro della prima puntata di febbraio. Questa potrebbe inoltre essere l’ultima stagione condotta dalla presentatrice veneta, che potrebbe lasciare il timone in favore di qualcuno molto vicino a lei. Sarà Alberto Matano?

Domenica In, le anticipazioni del 2 febbraio

La puntata del 2 febbraio si apre con un omaggio alla storia del Festival di Sanremo, come sta accadendo da qualche settimana in vista della prima diretta attesa dell’11 febbraio. In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier accoglierà alcuni grandi protagonisti delle passate edizioni della kermesse canora, che si esibiranno in alcune delle loro canzoni più amate. Tra gli ospiti ci saranno Bobby Solo, Donatella Rettore, Nicola Di Bari, Marina Occhiena, Mal, Pierdavide Carone (attualmente concorrente di Ora o mai più su Rai1), Antonella Bucci, Francesca Alotta e Alessandro Canino. A commentare l’evento e i ricordi legati alla manifestazione ci saranno Marino Bartoletti e Alba Parietti, che ricoprono il consueto ruolo di opinionisti.

Come di consueto, Domenica In sbarca anche a Sanremo per la puntata successiva alla finale che come da tradizione va in onda dal Teatro Ariston. La conduzione è sempre quella di Mara Venier, che da anni guida lo speciale, mentre saranno invitati tutti i 29 artisti in gara. La kermesse ha infatti perso un artista, dopo che Emis Killa è stato iscritto nel registro degli indagati e ha scelto di rinunciare alla partecipazione al Festival. Si parlerà anche di questo, dal momento che è stata la notizia della settimana, e di cosa potrebbe succedere adesso benché Carlo Conti abbia già deciso e dichiarato di non aver intenzione di sostituirlo.

Dopo l’omaggio a Sanremo, la puntata continuerà con una serie di interviste esclusive. In studio ci sarà Lucia Dominguin, figlia di Lucia Bosè e del torero Luis Miguel Dominguin. Con grande sincerità, Lucia racconterà alcuni particolari inediti della sua storia familiare e il legame speciale con i suoi fratelli, Miguel Bosè e Paola Dominguin. Ad accompagnarla ci sarà il musicista e cantautore Giovanni Nuti, che si esibirà sulle di La canzone di Bimba, dedicata alla memoria della figlia di Lucia, Bimba Dominguin, scomparsa prematuramente a soli 41 anni.

Gli altri ospiti

Ma le sorprese non finiscono qui. A Domenica In sarà presente anche Michele Guardì, volto storico della televisione italiana, che presenterà il suo nuovo libro di poesie e racconti dal titolo Gisimunnu e altre croniche di Castroianni. Un’opera intensa, che ci porterà nel cuore delle tradizioni e dei ricordi di un’Italia che cambia.

Dove e quando vedere Domenica In

L’appuntamento con Domenica In è fissato per domenica 2 febbraio 2025, in diretta su Rai1 a partire dalle 14. Se non riuscite a seguirla in diretta, nessun problema: tutte le puntate saranno disponibili in replica su RaiPlay, il portale streaming della Rai, per rivedere i momenti più emozionanti in qualsiasi momento. Il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.