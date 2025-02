Fonte: IPA Stefano De Martino

Il Festival di Sanremo è ormai finito, e il palinsesto riprende la sua programmazione: grande attesa per il ritorno di Stefano De Martino dopo lo stop di Stasera tutto è possibile (e così Affari Tuoi). Proprio il nome di De Martino è tra i favoriti per le prossime conduzioni di Sanremo, non prima della seconda era Carlo Conti. Vediamo le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Stasera tutto è possibile del 18 febbraio 2025.

Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti della puntata del 18 febbraio: torna Stefano De Martino

La pausa di Stasera tutto è possibile è stata brevissima, ma intensa: durante la Settimana Santa del Festival di Sanremo 2025, il comedy show condotto da Stefano De Martino non è andato in onda. Ora, però, il conduttore di punta della Rai è pronto a tornare con una nuova puntata, ricca di ospiti e di giochi. A partire dalle ore 21,20 su Rai2, il programma vede anche un cast fisso, composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia.

Come di consueto la puntata è trasmessa dall’Auditorium Rai di Napoli, e il tema scelto per il terzo appuntamento è FuturSTEP. Sul palco sono attesi molti ospiti, tra cui Paolo Ruffini, Nathalie Guetta, Rocío Muñoz Morales (ospite a dir poco super attesa!), Marcello Sacchetta e Massimo Bagnato. Come sempre, potremo vedere l’attore e imitatore Vincenzo De Lucia interpretare un personaggio della televisione (e stavolta tocca a Mara Venier). Diversi i giochi e le prove della serata, tra cui alcuni grandi classici, ovvero Stanza Inclinata, Passaciambella, Rumori di mimo, Segui il labiale e Alphabody.

Come sempre, non si vince niente (cosa che ricorda spesso De Martino) e l’unica regola è – semplicemente – divertirsi. Infine, è presente la mascotte del programma, il Panda (animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro). La nuova puntata di Stasera tutto è possibile va in onda su Rai2 a partire dalle ore 21,20: è visibile anche sulla piattaforma streaming RaiPlay in live e on demand.

Stefano De Martino verso Sanremo?

Il Festival di Sanremo – che è stato già ribattezzato il Festival della “Normalità” – è stato un successo di share. Molte le critiche e le osservazioni, ma, al di là di tutto, il Festival è più in salute e in forma che mai (grazie principalmente ad Amadeus, che è riuscito nell’intento di svecchiare la kermesse). Conti, da vero arbitro, ha modificato il ritmo, ma non ha tradito se stesso né le sue convinzioni: riportare la musica al centro di tutto. Si parla già di un rinnovo di due anni per lui (quindi non solo l’edizione del 2026, ammesso che si farà in Rai, anche se molto probabile), c’è però grande curiosità sul futuro.

Qualcuno dice che questa partita se la “giocheranno” proprio Stefano De Martino e Alessandro Cattelan. Quest’ultimo non ha avuto praticamente spazio durante la finale di Sanremo, mentre De Martino è il nome prediletto del momento per il post Conti. Ancora difficile dire con certezza chi arriverà, ma sognare costa davvero pochissimo: perché non De Martino e Cattelan insieme? Chissà.