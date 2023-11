Francesco Arca, chi sono le sue ex molto famose

Francesco Arca è uno dei volti più amati delle fiction italiane. Il bell’attore ha conquistato il pubblico televisivo con la sua bravura, la sua indubbia bellezza e il suo carattere . Già ai tempi di Uomini e Donne, infatti, l’ex tronista ha saputo guadagnarsi l’affetto del pubblico e diventare uno dei protagonisti del dating show più amati di sempre.

Francesco Arca, negli anni, ha saputo crearsi una carriera di successo nel mondo della recitazione, ma anche a livello personale la sua vita sembra costellata di esperienze positive. Padre di due meravigliosi bambini, l’attore, in passato, ha fatto coppia fissa con alcune vip del mondo dello spettacolo italiano.

Francesco Arca è stato scelto come protagonista di diverse serie televisive. Ma l’attore ha a suo attivo anche diverse partecipazioni a programmi tv, tra cui il Festival di Sanremo. Francesco Arca ha cominciato la sua carriera televisiva in alcuni programmi di Maria De Filippi. Prima Volere o Volare, poi Uomini e Donne, che ha regalato all’attore la notorietà, ma anche l’amore. Nel dating show, infatti, il volto noto della tv italiana ricopriva il ruolo di tronista e scelse la corteggiatrice Carla Velli, molto amata dal pubblico del famoso dating show. La ragazza accettò la scelta di Francesco Arca e, per un periodo di tempo, i due fecero coppia fissa.

Dopo la fine di questa relazione, grazie alla partecipazione a un altro programma televisivo, l’attore trovò nuovamente l’amore con Jennipher Rodriguez. I due, infatti, si conobbero nel reality show La Fattoria. Sempre in ambito lavorativo l’attore conobbe anche la bella Anna Safroncik, sua collega sul set della fiction Le tre Rose di Eva. I due volti noti delle serie televisive italiane sono stati protagonisti, all’epoca delle riprese, di una liason.

Luisa Corna. I due, infatti, vennero paparazzati insieme in passato ma la relazione non fu duratura. Un’altra attrice con cui Francesco Arca ha fatto coppia fissa in passato è. I due, infatti, vennero paparazzati insieme in passato ma la relazione non fu duratura.

Francesco Arca: la stima con Laura Chiatti e il grande amore con Irene Capuano

Francesco Arca ha avuto al suo fianco delle bellezze uniche del mondo dello spettacolo italiano. Ma, tra le diverse ex dell’attore, una storia d’amore, ormai conclusa, sembra più di tutte aver lasciato un’impronta importante nella vita dell’attore. Francesco Arca, infatti, ha fatto coppia fissa con la collega Laura Chiatti per molti anni. Anche se la storia d’amore tra i due attori è finita da tempo, l’ex tronista e la moglie di Marco Bocci rimangono in buonissimi rapporti. I due, infatti, continuano a frequentarsi come amici e non perdono occasione per lanciarsi dei messaggi d’affetto sui social.

L’amore della vita, però, Francesco Arca l’ha trovato con Irene Capuano, sua attuale compagna. L’influencer, anche lei ex volto di Uomini e Donne, ha fatto innamorare il bell’attore e dalla loro relazione sono nati due splenditi bambini. Nel 2015 Francesco Arca è diventato papà di Maria Sole, mentre nel 2018 è arrivato Brando Maria.

Cresciuto senza un padre, l’attore ha sempre raccontato l’importanza che le donne hanno avuto nella sua vita, a cominciare dalla mamma e la sorella, fino ad arrivare all’amore della sua vita.