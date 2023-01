“Le mie donne mi hanno insegnato tutto”, Francesco Arca emoziona a Le Iene (anche la ex)

Un monologo a cuore aperto sulla sua vita: Francesco Arca a Le Iene ha parlato delle sue donne, di cosa gli hanno insegnato. Parole che hanno emozionato il pubblico, compresa una sua ex che, nelle storie Instagram, ha condiviso uno spezzone di quanto ha detto, scrivendogli un pensiero speciale.

Francesco Arca, emoziona a Le Iene

Francesco Arca è salito sul palco de Le Iene per parlare di sé, della sua vita, delle donne che gli “hanno insegnato tutto”. E l’attore ha emozionato, come hanno fatto anche altri artisti e personaggi dello spettacolo prima di lui. Per fare qualche nome come dimenticare quello di Cristina D’Avena, in cui aveva parlato della sua musica e delle sue canzoni, oppure quello di Arisa che ha voluto trattare il tema della bontà.

Francesco Arca, invece, ha parlato di sé: “Sono nato a Siena e sono cresciuto con mia nonna Lorenza, mia mamma Lorena e mia sorella Consuelo: tutte donne perché io il papà l’ho perso troppo presto – ha detto -. Ecco le mie donne mi hanno insegnato tutto: a fidarmi del mio intuito, a essere generoso, a rispettare gli altri, ma soprattutto a stare in contatto con le mie emozioni”.

Francesco Arca ha poi sottolineato come lui non rientri in uno stereotipo maschile molto diffuso: “Crescendo con loro ho imparato a dubitare del cliché dell’uomo forte, l’uomo che vive senza dubbi o indecisioni: classico stereotipo del maschio alfa”.

Poi ha proseguito: “Eppure può essere che alcuni di voi abbiano questa immagine di me ma devo confessarvi che non è così: a me basta una foto dei miei figli per farmi commuovere fino alle lacrime – ha detto – e vado in crisi ogni volta che devo affrontare un’intervista o un discorso intimo un po’ come questo”.

Emozioni, quelle dell’attore, che sono riuscite a superare il filtro dello schermo della televisione per arrivare al cuore del pubblico: “Io vivo ogni istante con il dubbio di non essere all’altezza: ecco nella vita ho scelto di accogliere queste mie paure, le mie fragilità, e di accettare che ci sarà sempre qualcuno migliore di me a fare qualcosa e ho scelto me come sono: con la mia forza, la mia fragilità, la mia gioia e anche la mia tristezza”.

Parole potenti, di cui fare tesoro. Così come è importante il suggerimento che Francesco Arca ha voluto affidare alla conclusione del suo monologo: “Provateci, perché è il regalo più grande che potete farvi”.

Francesco Arca, la reazione della sua ex Laura Chiatti

Il monologo di Francesco Arca, che è tornato in tv con la seconda stagione della serie Fosca Innocenti in cui recita al fianco di Vanessa Incontrada, ha saputo emozionare. Probabilmente per il fatto di essere stato capace di parlare a tutti, di mostrare quanto sia importante abbracciare le proprie fragilità così come la propria forza. E ha emozionato anche una ex famosa dell’attore: Laura Chiatti. L’attrice, infatti, nelle storie Instagram ha condiviso uno spezzone del monologo aggiungendo: “Tu sei speciale”.

I due sono stati insieme per tre anni (la relazione si è conclusa nel 2009) e il loro legame è ancora profondo, infatti sono molto amici. A dimostrarlo, ad esempio, il bellissimo post che Laura Chiatti gli aveva dedicato in occasione del compleanno.

Parole dalle quali emergeva un rapporto profondo: “Non è facile comprendere per la gente di poco cuore quante forme immense può avere l’amore – si leggeva nella parte iniziale -. Noi invece lo sappiamo bene, perché ci sentiamo straordinari quando siamo tutti insieme. Noi, quattro adulti e quattro bambini, che sanno in ogni momento della vita starsi vicini”.