Laura Chiatti, la dedica a Francesco Arca su Instagram: le forme infinite dell’amore

L’attrice Laura Chiatti, per il compleanno dell’ex tronista e attore Francesco Arca, ha pubblicato un post che trasuda amore da ogni parola, ma si tratta di amore in senso lato, un amore che comprende stima e affetto per lui, per sua moglie Irene Capuano e i loro figli Maria Sole e Brando Maria, di 6 e 3 anni.

Il messaggio di Laura Chiatti

“Non è facile comprendere per la gente di poco cuore quante forme immense può avere l’amore”, così inizia la sua dedica Laura Chiatti. E ancora: “Noi invece lo sappiamo bene, perché ci sentiamo straordinari quando siamo tutti insieme. Noi, quattro adulti e quattro bambini, che sanno in ogni momento della vita starsi vicini”.

Laura Chiatti parla delle famiglie, la sua e quella di Francesco Arca, appunto. E comprende anche suo marito Marco Bocci, nonostante ultimamente si parlasse di una presunta crisi tra i due coniugi, e ovviamente i loro figli Enea e Pablo.

L’attrice ha inoltre scritto: “Incontrarsi non è merito di nessuno, ma per non perderti devi essere qualcuno, qualcuno di cui tutti apprezzano ciò che è evidente, non sapendo che ancor più bella è la sua mente”.

Subito l’attore ha replicato con un commento altrettanto dolce: “Amore, Lauretta, con gli occhi lucidi e col cuore scintillante. Grazie”.

Il rapporto tra Laura Chiatti e Francesco Arca

Il rapporto tra l’attrice e l’ex tronista di Uomini e Donne in passato non era solo di grande amicizia, infatti i due hanno vissuto una relazione anni fa, successivamente tramutata in amicizia. Ma Laura Chiatti ha sempre dimostrato di riuscire a scindere le situazioni e di considerare l’amore in modo completamente universale, con la sua dolcezza e il suo vero affetto. Lo stesso era accaduto con Emma Marrone, ex del suo attuale marito Marco Bocci.

Di norma una donna non vorrebbe saperne niente delle ex del proprio compagno, figuriamoci avere un rapporto con loro. Eppure Laura Chiatti aveva dimostrato di saper distinguere il passato dal presente, e soprattutto di riuscire a focalizzarsi sulla persona che ha davanti, in quel caso la cantante Emma Marrone, con la quale ebbe un bellissimo rapporto fatto sempre di commenti dolci e positivi reciprocamente.

Una frase nel suo post, in occasione del compleanno di Francesco Arca, rimarca proprio questo concetto probabilmente per qualcuno complicato da comprendere: “Lo so, è un concetto un po’ troppo profondo, ma se tutti lo vivessero sarebbe molto più bello il mondo”.