Sara Affi Fella ha detto sì: le nozze con Francesco Fedato

Fonte: IPA Sara Affi Fella

Sara Affi Fella si è sposata: l’influencer ed ex volto di Temptation Island e Uomini e Donne ha detto Sì. Lo ha annunciato su Instagram con due romanticissimi scatti che immortalano lei e il marito, l’ex calciatore Francesco Fedato, circondati da fiori bianchi e una scenografia da sogno.

Sara Affi Fella, il matrimonio con Francesco Fedato

“Finalmente il nostro Sì“: con questa semplice frase Sara Affi Fella ha annunciato ai suoi numerosi follower le nozze con il calciatore Francesco Fedato, suo compagno da quasi cinque anni e padre del suo piccolo Tommaso, venuto al mondo nel settembre del 2020. Il matrimonio si è tenuto domenica 23 giugno presso la Tenuta San Domenico, a Capua, alla presenza di amici e parenti, come mostrano le numerose storie su Instagram condivise dall’influencer.

Per il loro giorno più bello, gli sposi hanno scelto una location immersa nel verde, all’aperto, addobbata per l’occasione con fiori rose bianche. Per la cerimonia l’influencer ha optato per un abito bianco – come vuole la tradizione – a maniche lunghe con preziosi ricami, con scollo a barca e una gonna ampia.

E dopo la romantica celebrazione del loro amore, gli sposi hanno fatto il loro ingresso per la cena insieme alle loro famiglie e agli amici: cambio d’abito per Sara Affi Fella, che ha preferito un vestito aderente senza spalline e scollo a cuore, con un lungo strascico impreziosito da una cascata di fiori ricamati.

I festeggiamenti sono continuati fino a tarda notte per ballare e divertirsi con la musica dal vivo: l’ex tronista di Uomini e Donne ha stupito tutti con un terzo vestito, questa volta drappeggiato, con spalline scivolate e uno spacco vertiginoso.

Sara Affi Fella, la storia d’amore con Francesco Fedato

Le nozze per Sara e Francesco sono arrivate dopo cinque anni d’amore e un figlio, Tommaso, nato nel settembre del 2020: il coronamento di un sogno per l’influencer, che è legata al calciatore dal 2019. “Lui mi ha salvata”, aveva raccontato l’ex tronista di Uomini e Donne a proposito dell’attuale marito, che all’epoca conobbe tramite un’amica in comune.

Sara Affi Fella era finita al centro delle polemiche ai tempi della partecipazione al dating show di Maria De Filippi. Allora era uscita da Temptation Island separandosi dall’allora compagno Nicola Panico durante il falò finale, e una volta dichiaratasi single aveva partecipato a Uomini e Donne, arrivando alla scelta del suo nuovo amore. Peccato però che avesse finto di aver chiuso la relazione con Nicola, facendo infuriare la redazione e la conduttrice.

Oggi però quello “scandalo” televisivo è solo un lontano ricordo: Sara ha ritrovato l’amore con il calciatore, che le aveva chiesto di sposarlo lo scorso ottobre, con una romanticissima proposta durante una cena a lume di candela. Non poteva che esserci un lieto fine per la coppia, già al settimo cielo per l’arrivo del loro principe Tommaso. “Si per sempre. Ti amo”, aveva scritto l’influencer a corredo del video della proposta condiviso su Instagram. E adesso per il loro amore è iniziato un nuovo, emozionante capitolo, quello da marito e moglie.