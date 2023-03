Francesco Arca a “Oggi è un altro giorno”: “A Sanremo non mi sono divertito”

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

Essere ospite del Festival di Sanremo è un grande onore e un privilegio, ma può mettere a dura prova anche il più navigato degli attori. Francesco Arca ne ha parlato a Oggi è un altro giorno, reduce dall’ultima edizione della kermesse canora che lo ha visto sul palco dell’Ariston insieme al piccolo Mario Di Leva. La loro è stata una partecipazione indimenticabile grazie a un siparietto “calcistico” che è già diventato cult, eppure dietro le giacche eleganti e i sorrisi Arca è riuscito a celare un sentimento affatto positivo.

Francesco Arca, l’esperienza al Festival di Sanremo 2023

Protagonista di Resta con me, fiction di grande successo in onda su Rai 1, nonché uno degli attori più belli e desiderati d’Italia. Francesco Arca ha lottato a lungo contro il pregiudizio di “belloccio” che si è guadagnato partecipando a un programma televisivo come Uomini e Donne. Ne è trascorso di tempo eppure quell’etichetta talvolta torna a galla, sebbene l’attore abbia dimostrato soltanto una cosa: non siamo ciò che gli altri dicono e possiamo diventare tutto quel che desideriamo.

La carriera di Arca ormai è ben avviata, è stato su alcuni dei set più importanti del nostro Paese (e non solo) ma resta il ragazzo umile di sempre, quello che cerca di seguire semplicemente i propri sogni ed essere felice. Il bel Francesco non è riuscito a nascondere l’emozione neanche nello studio di Oggi è un altro giorno, visibilmente intimidito e un tantino reticente a proposito della sua vita privata. Ma ai più attenti non è di certo sfuggita un’affermazione sull’ultimo Festival di Sanremo di Amadeus, che ha sorpreso persino la stessa conduttrice, Serena Bortone.

“A Sanremo non mi sono divertito – ha detto, senza peli sulla lingua -, ero atterrito, sudavo ovunque. Prima di scendere la scalinata ero completamente bloccato, non sapevo che fare”. A dimostrazione del fatto che non importa quanta esperienza tu abbia o da quanti anni fai l’amore con le telecamere: la scalinata dell’Ariston mette alla prova anche gli animi più impavidi e gli artisti più navigati.

Francesco Arca, l’importanza di lavorare sulle proprie fragilità

Quei pochi secondi durante la discesa delle scale dell’Ariston sono sembrati infiniti a Francesco Arca. Un uomo, prima che un attore, che anche grazie al suo lavoro è riuscito a trovare una luce diversa. Quella di chi, a dispetto delle apparenze e delle sopracitate etichette (che è sempre molto facile affibbiare), è riuscito ad affrontare la sfida più difficile: mettersi a tu per tu con le proprie fragilità, accoglierle come parte di sé e sfruttare questa nuova linfa a proprio vantaggio.

E pensare che tutto era iniziato per una questione lavorativa. Arca ne aveva già parlato in una lunga intervista a Gente e ha scelto di ribadirlo a gran voce anche nel salotto di Oggi è un altro giorno: deve tutto a una mental coach, a un percorso di autoanalisi che gli ha consentito di rimettere insieme i pezzi di sé che aveva perduto, gli stessi che ha riversato nel protagonista di Resta con me, il Vicequestore Alessandro Scudieri.

“Non c’è nulla di cui vergognarsi, non è sinonimo di debolezza, ma anzi di grande forza di volontà”, aveva spiegato a Gente a proposito della psicoterapia iniziata tempo addietro. E non potremmo essere più d’accordo.