La Ruota della Fortuna, Samira Lui bacchetta la campionessa. Amara sorpresa

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Samira Lui

Una vittoria al fotofinish, il var invocato da Gerry Scotti e poi una beffa da 200 mila euro. È stato un finale ad alta tensione quello vissuto da Giulia a La Ruota della Fortuna nella puntata di sabato 5 settembre.

La campionessa è riuscita ancora una volta a difendere il titolo e a portare il suo montepremi complessivo a 279.300 euro, ma sul più bello ha scoperto quanto avrebbe potuto conquistare.

Nella busta rossa rimasta fuori dai giochi si nascondeva infatti il premio più pesante: 200 mila euro. Una rivelazione che ha lasciato inevitabilmente l’amaro in bocca e scatenato anche la reazione di Samira Lui, che davanti alla soluzione mancata non ha trattenuto una stoccata: “E non era difficile, era anche facile”.

La Ruota della Fortuna, cosa è successo nella puntata del 5 settembre 2026

Il primo tabellone della serata de La Ruota della Fortuna, dedicato all’insalata di pesche, è finito subito nelle mani di Giulia, che con la soluzione Il segreto è grigliarle alla piastra ha conquistato i primi mille euro. Questa volta persino Gerry Scotti ha promosso la ricetta proposta dalla trasmissione, assegnando un 10 a Samira Lui.

La situazione è però cambiata nelle manche successive. Chiara ha approfittato di una Bancarotta capitata alla campionessa e ha risolto il tabellone dedicato al dugongo. Poco dopo si è ripetuta con Vamos a bailar, portandosi a 2.400 euro e dimostrando di poter insidiare seriamente Giulia.

Tra una soluzione e l’altra non sono mancate le battute di Scotti e i siparietti con Samira, dalle vacanze trascorse da bambina a Grado fino alle storie d’amore estive destinate a finire con il ritorno a casa.

Il momento decisivo è arrivato nella seconda parte della puntata. Dopo il tabellone dedicato a Thelma e Louise, conquistato da Giulia, il Triplete ha permesso alla campionessa di tornare davanti a tutti. Al termine della manche era a quota 6 mila euro, contro i 3.400 di Chiara, mentre Giacomo era ancora fermo a zero.

Una manche aggiuntiva ha consentito a Giulia di salire a 7 mila euro, ma è stato ancora una volta l’Ultimo Round a decidere la partita. Il tabellone In ufficio ha lasciato aperta la sfida fino alla fine. A trovare la soluzione è stata nuovamente Giulia, che ha chiuso con 11.500 euro e conservato così il titolo.

Per lei si sono quindi aperte le porte della Ruota delle Meraviglie, dove la serata ha assunto contorni ancora più movimentati.

Il var salva Giulia, poi la beffa dei 200 mila euro

Con tre frasi dedicate al tema Giallo, Giulia è riuscita a risolvere la seconda e la terza. Proprio l’ultima risposta è arrivata praticamente sul gong, tanto che Scotti ha mimato il gesto del var utilizzato nel calcio. Dopo qualche secondo di attesa è arrivato il verdetto della regia: risposta valida.

Restava da scoprire il valore delle buste. Seguendo inizialmente il consiglio del padre, Giulia ha aperto la numero 3, trovando 10 mila euro. Ha deciso però di rinunciarvi per passare alla seconda: una scelta fortunata, perché all’interno c’erano 20 mila euro. Il suo bottino complessivo è così salito a 279.300 euro.

Il colpo di scena è arrivato soltanto alla fine. Nella busta rossa, quella legata alla frase che Giulia non era riuscita a risolvere, si nascondevano infatti 200 mila euro.

“Anche una signora che ha vinto 279.300 euro può restarci male sapendo che qui ci sono 200 mila euro”, ha commentato Scotti cercando di stemperare la delusione. Giulia ha incassato il verdetto con filosofia: “Va bene lo stesso”. Più pungente Samira Lui, che non ha resistito alla battuta sulla soluzione sfumata: “E non era difficile, era anche facile”.

Una beffa enorme, dunque, ma che non cancella il percorso della campionessa: Giulia resta sul trono della Ruota e porta il suo montepremi sempre più vicino alla soglia dei 300 mila euro.