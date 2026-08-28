Anticipazioni Quarto Grado: Garlasco, Pamela Genini e il giallo della ricina

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Gianluigi Nuzzi

Dopo una breve pausa estiva, Quarto Grado torna in prima serata su Rete4. Venerdì 28 agosto prende infatti il via la diciottesima edizione del programma di approfondimento dedicato ai principali casi di cronaca nera e giudiziaria, ancora una volta condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro della prima puntata ci saranno il caso di Garlasco, che continua a catalizzare l’attenzione dell’opinione, la vicenda di Pamela Genini e il mistero di Pietracatella, dove la ricina sarebbe la sostanza velenosa che avrebbe causato la morte di madre e figlia dopo un pranzo consumato nei giorni di Natale dello scorso anno.

Quarto Grado, le anticipazioni del 28 agosto

La nuova stagione di Quarto Grado riparte venerdì 28 agosto, con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, sempre su Rete4. E prende il via da uno dei casi che continua a catalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica: il delitto di Garlasco. L’omicidio di Chiara Poggi era stato tra gli argomenti più discussi della scorsa stagione, e adesso la trasmissione proporrà gli ultimi aggiornamenti e documenti esclusivi sull’inchiesta, mentre si avvicina una data importante per il lavoro degli investigatori. La chiusura delle indagini è infatti prevista per il prossimo 28 settembre e le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per chiarire gli sviluppi dell’inchiesta.

Nel corso della puntata si tornerà anche sul caso di Pamela Genini, la fotomodella 29enne uccisa dall’ex fidanzato Gianluca Soncin nel 2025, in particolare, sulla profanazione della sua tomba nel cimitero di Strozza, scoperta a marzo. Al centro delle indagini c’è Francesco Dolci, al momento unico indagato per quanto accaduto ma anche per bancarotta con fatture false in un procedimento parallelo. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione la vicenda e di individuare eventuali elementi utili a chiarire responsabilità e movente. Dolci, dal canto suo, continua a dichiararsi innocente.

Le novità sul giallo della ricina

Spazio poi a un altro caso dai contorni ancora oscuri, quello di Pietracatella, in provincia di Campobasso. Madre e figlia sarebbero morte a causa della ricina, una sostanza altamente tossica, dopo un pranzo consumato durante le festività natalizie dello scorso anno.

A rendere ancora più complessa la vicenda è adesso una pista digitale sulla quale stanno lavorando gli investigatori. Nei mesi precedenti alla tragedia, infatti, su forum e community online sarebbero apparse alcune domande particolarmente inquietanti. Un utente anonimo avrebbe cercato informazioni sulla ricina, chiedendo indicazioni sulla possibilità di procurarsi la sostanza e sulla tracciabilità di un eventuale acquisto.

Gli inquirenti stanno quindi cercando di identificare la persona che si nasconde dietro quelle ricerche e di capire se esista un collegamento con la morte delle due donne. Un elemento che potrebbe rivelarsi importante per ricostruire quanto accaduto e stabilire se dietro il presunto avvelenamento vi sia stata un’azione deliberata.

Ad accompagnare Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nel racconto e nell’analisi dei casi sarà il consueto gruppo di giornalisti ed esperti. Tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione figurano Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Gianluca Zanella, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale e Massimo Picozzi.