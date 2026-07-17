Anticipazioni Quarto Grado, i punti oscuri sullo scontrino del parcheggio nel caso Garlasco

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Gianluigi Nuzzi

Tornano questa sera 17 luglio i fatti di cronaca più attuali, come sempre protagonisti di un nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nella puntata di oggi ampio spazio al giallo di Garlasco e ai misteri dietro il terribile omicidio di Pamela Genini.

“Quarto Grado”, si torna sull’intricato caso Garlasco

La nuova puntata di Quarto Grado, il programma di cronaca e approfondimento guidato da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, si preannuncia anche questa sera ricco di approfondimenti sui principali casi di cronaca che continuano a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica tra inchieste ancora aperte, nuovi interrogativi e vicende che, a distanza di anni, continuano ad alimentare il dibattito pubblico. Il programma torna ad affrontare alcuni dei casi più discussi degli ultimi tempi, mettendo al centro testimonianze, approfondimenti e analisi affidate a giornalisti, esperti e protagonisti delle indagini.

Tra gli argomenti più attesi c’è inevitabilmente il delitto di Garlasco, una vicenda che continua a far parlare e che, ancora oggi, sembra lasciare spazio a numerosi punti interrogativi. L’attenzione si concentrerà in particolare su uno degli elementi che negli ultimi mesi è tornato al centro del confronto investigativo: il famoso scontrino del parcheggio, considerato un tassello fondamentale nella ricostruzione dell’alibi di Andrea Sempio.

Un dettaglio apparentemente semplice che, nel corso del tempo, è diventato uno dei documenti più analizzati dagli investigatori e dagli esperti chiamati a ricostruire le ultime ore legate alla vicenda. Proprio per cercare di fare maggiore chiarezza su questo elemento, in studio sarà presente l’ex colonnello Gennaro Cassese, chiamato a commentare gli sviluppi più recenti del caso. La sua presenza attirerà inevitabilmente l’attenzione anche per la sua posizione giudiziaria, essendo attualmente indagato con l’accusa di falsa testimonianza, circostanza che rende il confronto ancora più delicato.

Il dibattito promette quindi di affrontare tutti gli aspetti più controversi dell’inchiesta, cercando di ricostruire i fatti attraverso il contributo di professionisti ed esperti che da anni seguono il caso.

Riflettori puntati di su Pamela Genini e sul giallo delle avvelenate di Pietracatella

La trasmissione cambierà poi scenario spostandosi su un’altra vicenda che negli ultimi tempi ha suscitato forte interesse mediatico: quella che riguarda Pamela Genini. Anche in questo caso l’obiettivo sarà quello di approfondire gli sviluppi investigativi e chiarire il ruolo delle persone coinvolte.

Particolare attenzione verrà riservata alla posizione di Francesco Dolci, il cui nome compare all’interno dell’inchiesta. Oltre agli accertamenti legati alla vicenda principale, l’uomo risulta infatti coinvolto anche in un procedimento per presunte irregolarità di natura economica, con accuse che riguardano bancarotta e fatture false. Un intreccio di aspetti giudiziari che rende il caso ancora più complesso e che sarà analizzato nel dettaglio dagli ospiti presenti in studio.

A chiudere la puntata sarà invece un approfondimento dedicato al cosiddetto giallo delle avvelenate di Pietracatella, una storia che continua ad alimentare dubbi e interrogativi. Gli esperti ripercorreranno i principali passaggi della vicenda, cercando di ricostruire gli elementi emersi nel corso delle indagini e le ipotesi che ancora oggi restano al vaglio degli investigatori.

Come sempre, uno dei punti di forza della trasmissione sarà il confronto tra voci provenienti da ambiti differenti. In studio si alterneranno giornalisti di cronaca, magistrati, criminologi, consulenti tecnici ed esperti di investigazioni, chiamati a offrire letture diverse degli stessi fatti e ad analizzare i dettagli che continuano a dividere opinione pubblica e addetti ai lavori.

Tra gli ospiti attesi figurano Carmelo Abbate, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Paolo Reale, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi, protagonisti di un dibattito che promette di affrontare ogni vicenda da prospettive differenti, mettendo a confronto esperienza giornalistica, competenze investigative e analisi criminologica.

Una puntata intensa, dunque, pensata per chi segue con attenzione i grandi casi di cronaca italiana e desidera comprendere meglio gli sviluppi delle indagini, tra nuove rivelazioni, testimonianze e interrogativi che continuano ad attendere una risposta definitiva.

Dove e quando vedere “Quarto Grado”

L’appuntamento con Quarto Grado è programmato per stasera, venerdì 17 luglio alle 21.30 su Rete4: da anni il programma è un punto di riferimento per gli appassionati di cronaca nera e attualità giudiziaria, raccontando con approfondimenti, testimonianze e contributi degli esperti i casi che più hanno segnato il dibattito pubblico.