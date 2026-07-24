Anticipazioni Quarto Grado: Garlasco e il caso Mario Roggero

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IPA Gianluigi Nuzzi

Quarto Grado torna in onda il 24 luglio 2026 con un nuovo appuntamento condotto da Gialuigi Nuzzi e Alessandra Viero. Anche questa volta i due giornalisti sono pronti ad indagare sugli ultimi fatti di cronaca nera, affiancati da criminologi, esperti e opinionisti, con testimonianze inedite, documenti clamorosi e svolte inaspettate.

Anticipazioni Quarto Grado 24 luglio: ospiti e testimonianze

Fra i temi affrontati a Quarto Grado ci sarà senza dubbio il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo oggi 72enne. L’uomo il 28 aprile 2021 inseguì e uccise due rapinatori (Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli) che avevano preso d’assalto il suo negozio per rapinarlo. L’autista della banda di rapinatori, Alessandro Modica, venne invece ferito e riuscì a salvarsi.

L’uomo è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi. La sentenza ha sollevato un acceso dibattito riguardo la legittima difesa e ha diviso l’opinione pubblica, fra chi considera eccessiva la pena nei confronti di Roggero e chi invece afferma che si sarebbe fatto giustizia da solo, inseguendo i rapinatori.

Poco prima di costituirsi in carcere, Roggero, che ha un forte seguito sui social, ha voluto inviare un messaggio in un video: “È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere – ha detto -. Ora vi passo il testimone per portare avanti un progetto di legge che possa cambiare le cose contro le ingiustizie e contro la criminalità sempre più dilagante”.

A Quarto Grado si cercherà di fare chiarezza sulla vicenda, con un approfondimento caratterizzato da testimonianze. L’obiettivo è quello di ricostruire quanto accaduto e le conseguenze giudiziarie.

Il 24 luglio spazio anche al caso di Chico Forti, l’ex produttore televisivo che nel 2000 è stato condannato negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike. Nel 2024 Chico Forti è stato estradato in Italia ed è detenuto attualmente nel carcere di Verona.

Secondo i giudici americani sarebbe lui il killer di Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. Dale era il figlio di Anthony Pike, ricco imprenditore e proprietario di un hotel a Ibiza. Forti stava tentando di acquistare la struttura e, secondo gli inquirenti, avrebbe ucciso Dale dopo che quest’ultimo aveva scoperto una truffa ai danni del padre.

Chico Forti si è sempre dichiarato innocente e Gianluigi Nuzzi svelerà, insieme ad Alessandra Viero, un’intervista fatta a Bradley Pike, fratello della vittima, che ha sempre sostenuto di credere alla versione dell’ex produttore televisivo.

Le novità sul caso di Garlasco

Nella puntata del 24 luglio di Quarto Grado non mancheranno poi gli aggiornamenti riguardo il caso di Garlasco, con nuovi aggiornamenti emersi nelle indagini. In studio Carmelo Abbate, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Caterina Collovati, Marco Oliva, Nicodemo Gentile, Don Patrizio e Massimo Picozzi commenteranno le novità legate alla ricerca della verità sull’omicidio di Chiara Poggi.

Infine spazio anche al caso di Pamela Genini, la fotomodella 29enne uccisa dall’ex fidanzato Gianluca Soncin nel 2025. Al centro delle indagini la profanazione della sua tomba e la ricerca di un collegamento con la vita privata della ragazza e le sue frequentazioni.