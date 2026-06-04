Chi è Gianluigi Nuzzi il conduttore di Quarto Grado

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gianluigi Nuzzi

Giornalista e conduttore, Gianluigi Nuzzi è uno dei volti più conosciuti di Mediaset. Conduce infatti sia Dentro la Notizia che Quarto Grado, occupandosi di attualità e cronaca nera.

La carriera di Gianluigi Nuzzi

Classe 1969, Gianluigi Nuzzi è nato a Milano e si è occupato di giornalismo sin da quando era giovanissimo. Alle scuole elementari già curava un giornale in cui riportava delle notizie, coltivando una passione che con il tempo sarebbe diventata un lavoro vero e proprio. Nel 1996 infatti diventa giornalista e comincia a collaborare con numerose testate fra cui L’Europeo, Espansione e CorrierEconomia.

In seguito ha lavorato per Il Giornale e Panorama, diventando un inviato di Libero. Nel 2009 ha pubblicato il suo primissimo libro, intitolato Vaticano S.p.A. diventato un bestseller e in seguito tradotto in 14 lingue. In seguito ha pubblicato Metastasi, libro nato da un’inchiesta sulla ‘ndrangheta. Nel 2011, Gianluigi Nuzzi è entrato nel gruppo di autori de L’Infedele, celebre talk politico, mentre nel 2012 ha debuttato come conduttore di Le inchieste su LA7.

Nel 2013 è poi approdato al timone di Quarto Grado, talk show giudiziario di grande successo. In seguito ha condotto Segreti e delitti, programma dedicato alla criminologia, mentre nel 2025 è arrivato alla guida di Dentro la Notizia.

Nel tempo ha poi pubblicato diversi libri dedicati agli scandali della Chiesa come Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI, Via Crucis, Il libro nero del Vaticano e I predatori (tra noi).

La vita privata di Gianluigi Nuzzi

Da tempo Gianluigi Nuzzi è legato a Valentina Fontana. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Edoardo, arrivato nel 2007, e Giovanni, nato nel 2010. Laureata in Lettere, Valentina lavora nella comunicazione e collabora con diversi quotidiani, inoltre è una esperta in comunicazione strategica per istituzioni e aziende. Nel 2013 è diventata socia di Visberbi e si occupa di Ponza d’Autore, una rassegna culturale con protagonisti giornalisti, imprenditori, leader politici e comunicatori.

Riservatissimo, il giornalista e conduttore ha fra i suoi migliori amici Antonello Venditti. I due vanno spesso in vacanza insieme, uniti dalla passione per la barca a vela.

“La nostra amicizia è un regalo alla vita – ha svelato qualche tempo fa, parlando del loro legame -. L’ho conosciuto al Salone del Libro di Torino nel 2016, avevo un dibattito e prima di me, c’era lui sul palco: ha cantato Notte prima degli esami e io, che pure non soffro di divismo, ero liquefatto. Finisce, ci incrociamo. Io zitto, e lui: ma tu sei il conduttore di Quarto Grado! Non ci siamo più persi”.

“Per me, lui è come il Mago di Oz – aveva aggiunto -: mi affascina che arrivi spesso alle mie stesse conclusioni, ma da percorsi completamente diversi, emotivi, sensoriali. È un artista in purezza e ha un senso radicale della libertà, soprattutto quella di pensiero”.

Il giornalista ha inoltre un tratto caratteristico: una cicatrice sul volto. Si tratta del segno lasciato da un terribile incidente in cui è rimasto coinvolto Gianluigi Nuzzi durante una vacanza in Grecia negli anni Novanta.