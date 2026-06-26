Quarto Grado, anticipazioni del 26 giugno: Garlasco e l’intervista ad Alessandro Cozzi

Gianluigi Nuzzi conduce la puntata del 26 giugno di "Quarto Grado": al centro dell'appuntamento, il delitto di Garlasco e l'intervista ad Alessandro Cozzi

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IPA Gianluigi Nuzzi conduce "Quarto Grado"

Nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Anche nella puntata di venerdì 26 giugno, la seconda di questa settimana, non mancano i principali casi di cronaca che stanno tenendo banco nelle ultime settimane, tra nuovi sviluppi investigativi e testimonianze esclusive.

Nel corso della serata riflettori puntati sul delitto di Garlasco e sulle ultime novità del caso delle avvelenate di Campobasso. Spazio poi allo Speciale carceri, uno degli appuntamenti più seguiti del programma, con una intervista a Alessandro Cozzi firmata da Francesca Carollo.

“Quarto Grado”, il delitto di Garlasco e il caso di Campobasso

La puntata di questa sera, venerdì 26 giugno, torna sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi che negli ultimi mesi è tornato al centro dell’attenzione dopo i nuovi sviluppi dell’inchiesta che vede Andrea Sempio al centro delle indagini. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero approfondiscono gli elementi emersi nelle ultime settimane e gli aspetti che continuano ad alimentare il dibattito investigativo.

Il DNA trovato sotto le unghie di Chiara, che secondo gli inquirenti sarebbe riconducibile alla linea paterna di Andrea Sempio, ma anche alcune registrazioni che si inseriscono in una vicenda già molto densa di elementi.

Spazio anche al caso delle due donne avvelenate di Campobasso. Restano ancora molti gli interrogativi sul caso di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte lo scorso dicembre in seguito a un avvelenamento da ricina.

Quarto Grado fa il punto sulle più recenti novità della vicenda, ripercorrendo gli sviluppi dell’indagine e gli interrogativi ancora aperti. Come sempre, il confronto in studio è affidato al contributo di giornalisti ed esperti, chiamati ad analizzare gli elementi emersi e i possibili scenari investigativi.

Lo speciale carceri con l’intervista a Alessandro Cozzi

Nel corso della puntata Nuzzi lascia spazio anche a un nuovo appuntamento con lo speciale carceri. Per l’occasione Francesca Carollo intervista Alessandro Cozzi, ex conduttore televisivo condannato a 24 anni di reclusione per l’omicidio dell’imprenditore Alfredo Cappelletti, avvenuto nel 1998, e a 14 anni per quello di Ettore Vitiello, titolare di un’agenzia di lavoro assassinato nel 2010.

L’intervista rappresenta uno dei momenti centrali dello speciale in onda questa sera e si affianca agli approfondimenti dedicati ai principali casi di cronaca affrontati nel corso della puntata. Con questo spazio, Quarto Grado amplia il racconto della serata, alternando l’analisi delle indagini ancora aperte a testimonianze e contributi dedicati a vicende giudiziarie che hanno segnato la cronaca italiana.

Dove e quando vedere “Quarto Grado”

L’appuntamento con Quarto Grado è programmato per stasera, venerdì 26 giugno alle 21.30 su Rete4. Da anni il programma rappresenta uno dei principali spazi televisivi dedicati alla cronaca nera e all’attualità giudiziaria, seguendo settimana dopo settimana le vicende che più fanno discutere l’opinione pubblica.

In studio Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si confrontano, come di consueto, con giornalisti ed esperti chiamati ad analizzare i casi al centro della puntata. A partecipare al dibattito sono Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Candida Morvillo, Paolo Reale, Massimo Picozzi e Marco Oliva.