Quarto Grado, anticipazioni del 3 luglio: dal delitto di Garlasco al caso di Pierina Paganelli

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Gianluigi Nuzzi

Questa sera 3 luglio tornano i fatti di cronaca protagonisti di un nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nella puntata di oggi ampio spazio ai principali casi che stanno tenendo banco nell’ultimo periodo, con uno sguardo ai nuovi sviluppi investigativi e alle testimonianze arrivate nel frattempo.

Nel corso della serata riflettori ancora una volta puntati sull’intricato caso del delitto di Garlasco, ma anche sul caso di Pierina Paganelli e su altri casi di femminicidio come quelli di Pamela Genini e Patrizia Nettis.

“Quarto Grado”, il delitto di Garlasco e il caso di Pierina Paganelli

La nuova puntata di Quarto Grado, il programma di cronaca e approfondimento guidato da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, si preannuncia anche questa sera ricca di approfondimenti sui principali casi di cronaca che continuano a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica. Al centro della serata ci saranno gli ultimi sviluppi delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, con particolare attenzione agli elementi che gli investigatori stanno continuando ad analizzare nel tentativo di fare piena luce sulla vicenda.

Uno dei temi principali riguarderà le tracce di DNA rinvenute sotto le unghie della giovane, un dettaglio che continua a essere oggetto di verifiche e approfondimenti investigativi. Gli esperti analizzeranno il peso di questi elementi e il loro possibile valore nell’ambito dell’inchiesta, soffermandosi anche su un altro aspetto che negli ultimi tempi è tornato al centro del dibattito: chi potrebbe aver utilizzato il computer di Chiara Poggi nelle ore considerate cruciali dagli investigatori. Un tema che continua ad alimentare interrogativi e confronti tra consulenti e addetti ai lavori.

La trasmissione dedicherà poi ampio spazio anche al caso di Pierina Paganelli, l’anziana uccisa a Rimini nel 2023. Tra gli argomenti affrontati ci sarà il mistero dell’orecchino mancante della vittima, un dettaglio che continua a suscitare interesse e sul quale si concentrano numerose ipotesi. Gli esperti presenti in studio analizzeranno il possibile significato di questo particolare e il ruolo che potrebbe avere nella ricostruzione della dinamica dell’omicidio.

I casi di femminicidio di Pamela Genini e Patrizia Nettis

Nel corso della puntata non mancherà inoltre un focus su altre due vicende che hanno profondamente colpito l’opinione pubblica: i casi di Pamela Genini e di Patrizia Nettis. Per quest’ultimo sarà presente in studio Rosanna Angelillo, madre della giornalista scomparsa, che porterà la propria testimonianza e racconterà il lungo percorso vissuto dalla famiglia nella ricerca della verità.

Ad arricchire il dibattito ci sarà un parterre di ospiti composto da giornalisti, criminologi ed esperti di cronaca giudiziaria. In studio interverranno Carmelo Abbate, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi, che offriranno analisi, riflessioni e diversi punti di vista sui casi affrontati nel corso della serata, cercando di fare chiarezza sugli ultimi sviluppi investigativi e sugli elementi ancora irrisolti.

Dove e quando vedere “Quarto Grado”

L’appuntamento con Quarto Grado è programmato per stasera, venerdì 3 luglio alle 21.30 su Rete4: da anni il programma è un punto di riferimento per gli appassionati di cronaca nera e attualità giudiziaria, raccontando con approfondimenti, testimonianze e contributi degli esperti i casi che più hanno segnato il dibattito pubblico.

Puntata dopo puntata Quarto Grado segue infatti l’evoluzione delle indagini, analizza gli sviluppi processuali e offre spazio a confronti tra giornalisti, criminologi e protagonisti delle vicende. Grazie a un approccio rigoroso e all’attenzione per i dettagli, la trasmissione continua a tenere alta l’attenzione su misteri irrisolti, delitti e inchieste che ancora oggi suscitano interrogativi, confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti dedicati alla cronaca italiana.