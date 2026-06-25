Quarto Grado, anticipazioni del 25 giugno: la vicenda delle sorelline Alisya e Sarah

Gianluigi Nuzzi conduce la puntata del 25 giugno di "Quarto Grado", incentrata sul caso di Pierina Paganelli e sulle sorelline abruzzesi Alisya e Sarah

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IPA Gianluigi Nuzzi

Il fine settimana televisivo di Rete4 si apre all’insegna del grande giornalismo d’inchiesta e della cronaca giudiziaria. Anche questa settimana, infatti, l’appuntamento con Quarto Grado raddoppia per offrire al pubblico un’analisi ancora più approfondita e tempestiva sui casi che stanno dividendo l’opinione pubblica italiana. I giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sono pronti a guidare i telespettatori in un doppio viaggio nei misteri del nostro Paese: il primo capitolo andrà in onda questa sera, giovedì 25 giugno, seguito come da consuetudine dal classico appuntamento di domani, venerdì 26 giugno, sempre rigorosamente in prima serata.

Il ritrovamento delle sorelline Alisya e Sarah

Il focus principale della serata accenderà i riflettori su una vicenda che per due settimane ha tenuto con il fiato sospeso un’intera comunità e non solo: il caso delle due sorelline abruzzesi, Alisya e Sarah. Le due bambine erano misteriosamente scomparse dalla casa-famiglia a cui erano state affidate, facendo perdere completamente le loro tracce e gettando gli inquirenti in un fitto labirinto di ipotesi e segnalazioni.

Dopo ben 15 giorni di angoscia, ricerche a tappeto e appelli disperati, la svolta tanto attesa è finalmente arrivata a Formia, dove le piccole sono state fortunatamente ritrovate. La puntata di stasera fornirà tutti gli aggiornamenti in tempo reale su questa vicenda a lieto fine, cercando però di fare luce sui lati ancora d’ombra del loro allontanamento: chi ha aiutato le due sorelline a fuggire e a percorrere chilometri lontano dall’Abruzzo? Quali erano i reali motivi dietro questo gesto?

Dal giallo di Garlasco alle ultime novità su Pierina Paganelli

Ma la scaletta di Quarto Grado non si ferma qui. Nel corso della puntata ci sarà spazio per un clamoroso ritorno al passato con l’attenzione che si sposterà nuovamente sul delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca nera più celebri e discussi della storia italiana recente, per analizzare dettagli mai emersi prima o nuove chiavi di lettura.

Successivamente, i riflettori si sposteranno su un giallo estremamente attuale e dai risvolti mediatici infuocati: l’omicidio di Pierina Paganelli. Il programma offrirà un focus dettagliato e approfondito sugli ultimi sviluppi investigativi, arrivati a un punto di svolta decisivo dopo l’improvvisa e clamorosa scarcerazione di Louis Dassilva. Quali saranno le prossime mosse della difesa e della procura? Le telecamere di Rete 4 cercheranno di dare una risposta alle tante domande rimaste insolute.

Un parterre di esperti in studio

Come sempre, per commentare i dettagli tecnici, i risvolti psicologici e le carte processuali dei vari casi, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si avvarranno del supporto di un ricco parterre di ospiti in studio e in collegamento.

Tra i volti noti che animeranno il dibattito e offriranno la loro competenza ci saranno giornalisti, opinionisti ed esperti del settore del calibro di Carmelo Abbate, ormai figura imprescindibile dello show, Grazia Longo, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Andrea Biavardi, Caterina Collovati, Marco Oliva, Paolo Colonnello, Paolo Reale e il noto criminologo Massimo Picozzi. Un team collaudato pronto a garantire, ancora una volta, un racconto rigoroso e senza sconti della cronaca nostrana.