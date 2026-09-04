Anticipazioni Quarto Grado del 4 settembre: Garlasco, Pamela Genini e il giallo di Noemi Impellizzeri

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IPA Gianluigi Nuzzi

Quarto Grado torna stasera, venerdì 4 settembre, con una nuova puntata in prima serata su Rete4. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero accompagneranno il pubblico tra alcuni dei casi di cronaca più discussi del momento, a partire dalle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Spazio anche alla vicenda di Pamela Genini e alla misteriosa morte di Noemi Impellizzeri. L’appuntamento con Quarto Grado è come sempre in prima serata, a partire dalle 21.30.

Quarto grado, le anticipazioni del 4 settembre

Al centro della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ci saranno nuovi elementi e interrogativi legati ad alcuni dei principali casi di cronaca seguiti dal programma: stiamo parlando ovviamente del caso Garlasco, che continua a catalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica.

Grande attenzione sarà riservata ancora una volta al delitto e alla posizione di Andrea Sempio. Nella precedente puntata Quarto Grado aveva rivelato in esclusiva che Roberto Catanesi, consulente della Procura di Pavia, avrebbe chiesto di incontrare personalmente Sempio nell’ambito della consulenza personologica che gli è stata affidata.

La trasmissione cercherà quindi di capire quale sarà la risposta della difesa dell’indagato alla richiesta del professor Catanesi, un passaggio sul quale potrebbe arrivare qualche chiarimento direttamente in studio. Tra gli ospiti della serata ci sarà infatti Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio. Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua così a occupare un ruolo centrale nella nuova stagione del programma, che nelle ultime puntate ha seguito da vicino gli sviluppi delle nuove indagini.

Pamela Genini, una foto satellitare potrebbe scagionare Francesco Dolci

Nel corso della serata si tornerà ancora una volta sulla vicenda di Pamela Genini, la fotomodella 29enne uccisa dall’ex fidanzato Gianluca Soncin nel 2025 e sulla profanazione della sua tomba nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. L’attenzione sarà concentrata sulla posizione di Francesco Dolci, unico indagato per la profanazione.

La sua difesa punta adesso su un elemento che potrebbe rivelarsi importante: una fotografia satellitare del cimitero di Strozza che, secondo la tesi difensiva, potrebbe contribuire a scagionarlo. Dolci sarà presente nello studio di Quarto Grado e ribadirà la propria estraneità ai fatti.

Noemi Impellizzeri, i dubbi sulla morte della 33enne a Riposto

Tra i casi affrontati nel corso della serata ci sarà anche quello di Noemi Impellizzeri, la donna di 33 anni trovata morta lo scorso 23 agosto a Riposto, in provincia di Catania. Le circostanze della sua morte presentano ancora diversi aspetti da chiarire. La famiglia della giovane non ritiene convincente l’ipotesi del suicidio e chiede che venga fatta piena luce su quanto accaduto.

Nell’ambito delle indagini resta coinvolto Tony Proietto, amico e frequentatore della 33enne, che risulta indagato e nega qualsiasi coinvolgimento nella morte della giovane. Quarto Grado ricostruirà la vicenda e gli interrogativi ancora aperti sul caso.

Ad affiancare Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nel corso della puntata saranno diversi giornalisti ed esperti. In studio sono annunciati Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Paolo Colonnello, Gianluca Zanella, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale e Massimo Picozzi.