Quarto Grado, anticipazioni dell’11 settembre: il caso di Lorena Isceri e le novità su Garlasco

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IPA Gianluigi Nuzzi

Torna questa sera, venerdì 11 settembre, l’appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento dedicato ai principali casi di cronaca nera e giudiziaria. La trasmissione, condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, andrà in onda come di consueto in prima serata su Rete 4, a partire dalle 21.30.

Al centro della nuova puntata ci saranno il femminicidio di Lorena Isceri, gli ultimi sviluppi sul delitto di Garlasco e il caso della profanazione della tomba di Pamela Genini.

Quarto grado, le anticipazioni dell’11 settembre

La puntata della trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si aprirà con la tragica vicenda di Lorena Isceri, la donna uccisa dall’ex fidanzato Federico Vella. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe scaraventato la donna da un cavalcavia dell’autostrada A1, per poi togliersi la vita.

Quarto Grado proverà a ricostruire quanto accaduto e a concentrarsi anche sulla personalità dell’uomo e sulle ragioni che potrebbero averlo spinto a compiere il gesto. Un caso che ha suscitato grande commozione e sul quale sono emersi nuovi particolari anche attraverso le testimonianze dei familiari della vittima.

La madre di Lorena ha raccontato, infatti, che la figlia aveva cercato aiuto prima di interrompere definitivamente la relazione. La donna si sarebbe rivolta anche a uno specialista per capire come lasciare l’ex compagno in sicurezza e come procedere eventualmente con una denuncia. Durante la puntata sono inoltre previsti collegamenti in diretta da Squinzano, paese natale della vittima, in occasione della fiaccolata organizzata in sua memoria.

Gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco

Grande spazio sarà dedicato ancora una volta al delitto di Garlasco, a poche settimane da una data particolarmente importante per le nuove indagini. La chiusura dell’inchiesta è infatti prevista per il prossimo 28 settembre e l’attenzione resta concentrata sugli elementi raccolti negli ultimi mesi.

Il programma tornerà dunque sulle questioni ancora aperte e sui nuovi accertamenti relativi all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Nelle ultime settimane il caso è tornato prepotentemente al centro della cronaca, mentre prosegue il confronto tra consulenze e ricostruzioni investigative. Proprio nelle ultime ore sono state depositate anche nuove consulenze e approfondimenti da parte della difesa di Alberto Stasi.

Il caso della tomba di Pamela Genini

Nel corso della serata ci sarà spazio anche per la vicenda legata alla profanazione della tomba di Pamela Genini, la fotomodella 29enne uccisa dall’ex fidanzato Gianluca Soncin. Ospite in studio sarà Francesco Dolci, unico indagato nell’ambito dell’inchiesta. L’uomo continua a dichiararsi estraneo ai fatti e a professarsi innocente. Anche nelle precedenti puntate Quarto Grado aveva seguito gli sviluppi del caso, soffermandosi sugli elementi raccolti dagli investigatori e sulle tesi della difesa.

Come sempre, ad accompagnare Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nell’analisi dei diversi casi da affrontare in puntata ci sarà un gruppo di giornalisti ed esperti. Tra gli ospiti annunciati figurano Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Tiziana Maiolo, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale e Massimo Picozzi.