Chi è Claudia Zanella, attrice ed ex moglie del regista Fausto Brizzi

La forza di una leonessa, un talento straordinario e un’incredibile capacità di resilienza: Claudia Zanella è un’attrice e artista dalla spiccata sensibilità, che da molti anni calca il palcoscenico e si muove sul set alle sue condizioni, interpretando ruoli che abbiano un senso e che le restituiscano molto di più che un’emozione fugace.

È anche l’ex moglie del regista Fausto Brizzi, che qualche anno fa è stato al centro di uno scandalo travolgente. Ma la Zanella non ha voluto tacere: più di una volta si è espressa sottolineando che il giudizio di massa non può e non deve ancorarsi solo alle apparenze e che, a dispetto della separazione, i due non si sono allontanati anche e soprattutto per il bene della figlia Penelope.

Claudia Zanella e il mondo dello spettacolo

Bellissima sin da giovane, Claudia Zanella si avvicina al mondo dello spettacolo prima con puro spirito critico e di approfondimento. Non a caso, sceglie i suoi studi con attenzione sin da quando è ragazzina: prima consegue il Diploma al Laboratorio Teatrale Demidoff, poi quello di recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e infine si laurea in Lettere indirizzo Spettacolo.

Classe 1979, inizia prestissimo a salire sul palco anche per delle piece teatrali. A partire dal 2004 si muoverà fra tv e cinema: esordisce con il film Rossocarnoso di Lorenzo Sportiello e Cose che si dicono al buio di Marco Costa. In seguito ha recitato in L’amore ritorna di Sergio Rubini, Quo vadis, baby? di Gabriele Salvatores, Il giorno + bello di Massimo Cappelli, Il regista di matrimoni di Marco Bellocchio e Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi di Giovanni Veronesi.

Oltre al cinema, il pubblico l’ha potuta apprezzare anche in tv in diversi film per il piccolo schermo come Briciole e Crimini. La Zanella ha anche ricevuto dei premi per le sue interpretazioni (Il Premio Renzo Montagnani e quello Sorelle Gramatica nel 2005 e il Premio Etruria Cinema nel 2008). Nel 2012 interpreterà Veronica Morelli in Pazze di Me, diretto da Fausto Brizzi: è proprio su questo set che i due si conoscono e si innamorano.

L’amore per Fausto Brizzi

A conquistare Brizzi è stato il carattere dolce e insieme deciso di Claudia, che non è solo un’attrice, ma anche una naturopata, una scrittrice e un’amante degli animali. Convinta vegana, ha convertito il produttore romano a questa alimentazione e filosofia di vita, tanto che lui ha scritto addirittura un libro in cui racconta la loro storia d’amore intitolato: Ho sposato una vegana. Una storia vera purtroppo.

Proprio parlando dell’alimentazione della Zanella, Brizzi una volta ha svelato un retroscena sul loro primo appuntamento: «Io non sapevo che Claudia fosse vegana, così l’ho portata a cena nel paradiso degli insaccati. Non ha mangiato nulla e solo a metà cena me l’ha detto. La serata però si è conclusa con un mezzo trionfo: quando siamo rientrati a casa mi ha detto: “Mi piaci tanto”. Una bella dichiarazione, ho pensato. Poi ha aggiunto: “Peccato che morirai presto”, riferendosi alla mia alimentazione».

Per Claudia, Brizzi abbandona la sua vita da single. Durante un’intervista, la Zanella dichiarò: «Fausto a me ha detto subito che avevo odore di casa, Ci siamo ritrovati a una cena e il giorno dopo mi ha chiamato con la scusa di voler comprare alcuni miei quadri. Dopo quindici giorni che stavamo insieme mi ha dato le chiavi di casa». Quella che sembrava una storia perfetta raggiunge il suo coronamento nel 2014, quando la Zanella e Brizzi convolano e nozze. Qualche anno dopo arriva anche una figlia, Penelope Nina.

Lo scandalo e la separazione

Sulla carta sembra tutto meraviglioso. Purtroppo, però, nel 2019, Brizzi viene travolto da uno scandalo. Per la precisione viene accusato di molestie sessuali da parte di tre donne, che avrebbero subito i suoi abusi in tre momenti separati (2015, 2016 e 2017). Le donne in questione dicevano che Brizzi le aveva invitate nel suo loft per un provino e che da qui sarebbero partite della avances sempre più spinte e indesiderate.

Lo scandalo ha impattato negativamente sulla coppia: pur non abbandonandolo, la Zanella ha dichiarato di essersi sentita travolta. Non ha mai creduto alle accuse (che sono poi cadute e l’intero caso è stato archiviato) ma allo stesso tempo si è sentita sopraffatta. A Vanity Fair l’attrice ha detto: «So che può esserci un tradimento, lo capisco […] ma dovrebbe rimanere fra le quattro mura di casa, dove parliamo, ci spieghiamo, affrontiamo la crisi noi due. Quando invece lo sanno tutti e tutti ne parlano, non è possibile».

Nel 2020, dunque, la coppia si separa. Attualmente i due cercano di avere dei rapporti non solo civili, ma quanto più possibile buoni e sereni anche per il bene della figlia. Nonostante sia stato molto doloroso, hanno deciso di intraprendere strade separate e di continuare con le loro vite.

Cosa fa oggi Claudia Zanella?

Lasciatasi alle spalle la tempesta, l’attrice si è dedicata a crescere la piccola Penelope e non solo. Ha un nuovo compagno, di nome Luigi, con cui condivide buona parte delle sue passioni e la visione della vita. Sempre a Vanity Fair ha rivelato che ricominciare non è stato facile: dopo essere stata chiusa in casa per praticamente sei mesi, ha ricominciato a uscire quasi controvoglia. Una sera si trovava a ballare con alcuni amici e ha lo ha incontrato. All’inizio non c’è stato niente se non uno scambio di sguardi, ma proprio da lì è nato un sentimento tenerissimo che ora li rende una coppia solida.

Claudia ha anche affermato che tutto ciò che ha vissuto le è servito a cambiare sia nelle piccole cose che nelle grandi: anche per ciò che riguarda l’alimentazione tende a essere meno estremista con chi la circonda. Prima, infatti, l’attrice tendeva a essere estremamente severa con chi non seguiva una dieta vegana, mentre ora, come lei stessa ammette, cerca di scendere a compromessi con la cosa per coltivare la socialità. Intanto non ha mai smesso di recitare, soprattutto a teatro, e di combattere per le cause in cui crede: gira cortometraggi per sensibilizzare al benessere animale e della Terra e si batte per i diritti di ogni creatura vivente.