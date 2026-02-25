Fausto Leali, quante mogli ha avuto e chi sono

Fausto Leali si è sposato tre volte: chi sono le sue moglie, a cominciare dall'ultima Germana Schena

IPA Fausto Leali e l'ultima moglie Germana Schena

Fausto Leali, il “nero bianco” della musica italiana, non ha solo segnato la storia della canzone con la sua voce di vetro e i suoi successi immortali, ma ha anche vissuto una vita sentimentale intensa, degna di un romanzo. Con tre matrimoni alle spalle e una famiglia allargata che oggi definisce il suo porto sicuro, l’artista insignito del Premio alla Carriera a Sanremo 2026 ha attraversato decenni di amore, cadute e rinascite. Ma chi sono le donne che hanno conquistato il cuore del leone di Nuvolento?

Il primo amore e il legame con il Clan, Milena Cantù

La storia matrimoniale di Fausto Leali inizia nel 1968 con Milena Cantù. Personaggio noto alle cronache rosa dell’epoca, Milena era stata la fidanzata storica di Adriano Celentano nei primi anni ’60, debuttando nel celebre “Clan” nel 1964. Dopo la rottura con il Molleggiato, che nel frattempo aveva incontrato Claudia Mori, la Cantù inizia una collaborazione artistica proprio con Fausto Leali.

Il sodalizio professionale si trasforma presto in amore. Dal loro matrimonio, durato fino al 1983, sono nate le prime due figlie del cantante: Deborah e Samantha. Nonostante i quindici anni trascorsi insieme, l’unione naufraga con la separazione. In una lunga intervista, Fausto Leali ha confessato con amara ironia le ragioni dell’addio: “Fedele mai. Avevo troppe occasioni, non si può dire sempre di no… Ero un debole, che ci potevo fare? Erano tutte storielle passeggere”.

Il secondo capitolo, Claudia Cocomello

Dopo il divorzio da Milena Cantù, Fausto Leali ha cercato nuovamente la stabilità accanto a Claudia Cocomello. A differenza della prima moglie, Claudia è sempre rimasta lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo, mantenendo un profilo estremamente riservato. Dalla loro unione sono nati altri due figli: Lucrezia e Francis Faustino. Anche questo secondo matrimonio, comunque, non è stato destinato a durare per sempre, portando il cantante verso un nuovo periodo di solitudine e riflessione.

L’incontro con Germana Schena, l’amore della maturità

La svolta definitiva arriva con Germana Schena, la donna che oggi è al suo fianco e con cui quest’anno festeggia un matrimonio duraturo e felice. I due si sono conosciuti in un momento di fragilità per entrambi: lei reduce da un matrimonio doloroso, lui dai due fallimenti precedenti. Germana non è solo la compagna di vita, ma anche la sua corista.

Tra loro ci sono 30 anni di differenza, un divario che non ha mai rappresentato un ostacolo. “Le ho tolto qualcosa”, ha dichiarato Fausto con onestà, “perché Germana avrebbe potuto fare la sua carriera essendo giovane. Ma il suo amore per me è grande”. La proposta è arrivata in stile puramente artistico: Leali le ha chiesto di sposarlo al microfono, davanti al pubblico, durante uno spettacolo. Si sono uniti in matrimonio nel 2014, suggellando un legame che va oltre la musica.

Una grande famiglia allargata

Oggi Fausto Leali è un uomo fiero della sua “tribù”. Oltre ai quattro figli biologici (Deborah, Samantha, Lucrezia e Francis Faustino), l’artista è diventato una figura di riferimento per Andrea, il figlio diciottenne di Germana, che considera a tutti gli effetti parte della famiglia.

Nonostante le separazioni passate, Leali è riuscito a costruire un rapporto di unità e armonia tra tutti i componenti. La sua è la testimonianza di come, nonostante gli errori e le debolezze di gioventù, si possa sempre trovare la serenità in una famiglia allargata che vive sotto il segno del rispetto e, naturalmente, della grande musica.