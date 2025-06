IPA Fausto Leali rivela la verità sul Parkinson: come sta il cantante

Fausto Leali è stato ospite de La Volta Buona, dove ha avuto “diritto di replica” in merito ad alcune notizie apparse online sul suo conto. Si è parlato di tradimenti, così come delle voci relative a una grave malattia di cui sarebbe affetto.

Fausto Leali e il Parkinson

Un’intervista concessa all’amica Mara Venier a Domenica In, nel corso della quale indossava degli occhiali variopinti, ha scatenato delle voci sulle sue condizioni di salute. Qualcosa di sorprendente per il celebre cantante, che a Caterina Balivo ha spiegato realmente come stiano le cose.

La conduttrice gli ha chiesto se fosse malato di Parkinson. Online era infatti apparsa questa notizia, tramite un articolo dal titolo clickbait, in merito alla quale Fausto Leali si è così espresso:

“Poco prima di quell’intervista mi ero operato alla cataratta. Dovevo portare gli occhiali perché la luce mi dava fastidio. Non c’entra niente il Parkinson, che non mi risulta abbia un collegamento col portare gli occhiali da sole”.

I tradimenti di Fausto Leali

Guardando al passato, Fausto Leali ha ammesso d’aver fatto molta fatica a restare fedele alla donna che aveva al fianco. Il successo lo ha circondato di tentazioni e il fatto di girare costantemente l’Italia e non solo, gli ha garantito svariate opportunità, alle quali raramente ha saputo rinunciare.

Ha poi raccontato un episodio in particolare: “Tutte le sere lavoravo con il mio gruppo in un night. Restavamo per un mese in un posto e una volta ho incontrato una ragazza, rimasta lì fino alle tre di notte, quando ho finito di lavorare. Mi ha invitato a casa sua e allora il testosterone era forte, così è nata questa situazione”.

Il giorno dopo è tornato a lavorare e nell’hotel in cui alloggiava, dove dormiva anche la sua fidanzata d’allora, viene raggiunto dalla giovane della sera precedente che, infuriata, gli ha distrutto i vetri dell’auto. Doveva essere la storia di una notte, spiega, ma evidentemente ha avuto un attacco di gelosia dopo aver scoperto d’essere stata la sua amante.

“Il portiere di notte mi ha detto che la ragazza voleva salire, ma lui gliel’aveva impedito, sapendo che ero in camera con la mia fidanzata. Allora lei ha preso il cric, ha spaccato tutto ed è andata via”.

L’amore per Germana

Ora la sua vita è ben diversa e ha detto addio alle tentazioni, alle quali si lasciava andare costantemente da giovane. Un travolgimento spesso molto profondo, in termini di sentimenti. Perché, ha spiegato, puoi provare qualcosa di vero anche per una donna che non rivedrai mai più.

Come detto, però, con Germana Schena al suo fianco è tutto diverso. Oggi ha un’altra età ed è riuscito a trovare anche un equilibrio tra professione e sfera privata. I due lavorano insieme e di fatto sono fianco a fianco 24 ore al giorno. Tutt’altro che facile.

Ha poi svelato alla Balivo d’avere una canzone d’amore. Un brano che fin dal primo ascolto ha saputo commuovere entrambi. Si tratta di Shallow, cantato da Bradley Cooper e Lady Gaga nel film A Star is Born.