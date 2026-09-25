Quarto Grado, anticipazioni 25 settembre: Garlasco, il giallo di Campobasso e il caso Genini

IPA Alessandra Viero conduce Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi

Quarto Grado torna in prima serata su Rete 4, con un nuovo appuntamento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. I riflettori si accendono ancora una volta sui casi del momento, dal giallo di Garlasco fino ai risvolti più oscuri delle inchieste di Campobasso e di Pamela Genini.

Garlasco, la decisione su Andrea Sempio

L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, torna al centro del dibattito di Quarto Grado, stavolta con un passaggio che potrebbe rivelarsi cruciale. L’attenzione degli inquirenti e dell’opinione pubblica si concentra sulla posizione di Andrea Sempio e della possibile richiesta di rinvio a giudizio.

Nuzzi e Viero pongono l’attenzione sui risultati emersi dopo la perizia psicologico-personologica affidata al professor Roberto Catanesi e sul confronto con gli accertamenti genetici. Al centro anche l’istanza di revisione del processo che sarà avanzata dai difensori di Stasi alla Corte d’Appello di Brescia, con la contestazione della condanna definitiva a 16 anni di carcere.

Giallo di Campobasso, nuove perizie tecniche

Spazio anche alla complessa inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, di appena 15 anni. Le due donne sono decedute a fine dicembre 2025 all’ospedale di Campobasso, a causa di una letale intossicazione da ricina.

La Procura di Larino ha disposto accertamenti tecnici, affidati al personale specializzato della Polizia di Stato negli uffici della questura molisana, concentrandosi sull’estrazione completa dei dati dal PC e dalle pen drive sequestrate al marito e padre delle vittime, Gianni Di Vita, risultato a suo tempo negativo agli esami tossicologici, oltre che sui terminali appartenuti alla moglie e alla figlia.

I periti informatici cercano eventuali tracce riconducibili all’acquisto o alla preparazione del veleno tra messaggi di chat, cronologie web cancellate e annotazioni personali su cibi consumati durante le festività natalizie, così come sui dolori manifestati prima del decesso.

Sviluppi sul caso di Pamela Genini

Quarto Grado torna su un altro caso importante, il femminicidio di Pamela Genini, la giovane modella uccisa a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin.

Le indagini coordinate dalla Procura di Bergamo sulla violazione della sua tomba nel cimitero di Strozza vedono come unico indagato Francesco Dolci, ex fidanzato della ragazza, che continua a ribadire la propria totale estraneità ai fatti. Dolci è atteso in studio.

Nuzzi e Viero tornano sulle ultime verifiche investigative, con l’obiettivo di chiarire se dietro questo macabro e inaccettabile vilipendio possa nascondersi un movente economico, legato al patrimonio di Genini. Dalle ultime chat inedite della vittima emerge l’inquietudine per le presunte manomissioni ai freni della propria automobile.

Dove vedere la nuova puntata di Quarto Grado

Quarto Grado va in onda venerdì 25 settembre a partire dalle ore 21:30 su Rete 4. La trasmissione si può seguire anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Ad affiancare Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in studio, come sempre, opinionisti e ospiti come Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo. Il punto tecnico è affidato, invece, all’informatico forense Paolo Reale, mentre quello normativo al cronista giudiziario Paolo Colonnello.