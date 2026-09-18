Quarto Grado, anticipazioni del 18 settembre: Garlasco, Pierina Paganelli e il giallo sulla tomba di Pamela Genini

Venerdì 18 settembre torna "Quarto Grado", con una nuova puntata in prima serata su Rete4: i casi che saranno trattati durante la serata

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IPA Gianluigi Nuzzi

Torna questa sera, venerdì 18 settembre 2026, l’appuntamento con Quarto Grado, il programma di approfondimento dedicato ai principali casi di cronaca nera italiana. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero saranno nuovamente alla guida della trasmissione, in onda a partire dalle 21.30 su Rete4. La puntata vedrà i conduttori destreggiarsi tra tre vicende che continuano a presentare interrogativi e sviluppi: il delitto di Garlasco, l’omicidio di Pierina Paganelli e la profanazione della tomba di Pamela Genini.

Una serata che si preannuncia quindi particolarmente ricca, durante la quale il programma tornerà a ricostruire gli ultimi aggiornamenti investigativi e giudiziari dei casi seguiti nelle ultime settimane.

Quarto Grado, le anticipazioni del 18 settembre: il caso Garlasco

Nuovo appuntamento con Quarto Grado, come sempre condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Grande spazio sarà riservato ancora una volta al delitto di Garlasco e alle due posizioni che oggi caratterizzano la vicenda giudiziaria.

Da una parte c’è Andrea Sempio, sul quale si attende l’esito della perizia psicologica affidata al professor Roberto Catanesi. Il consulente della Procura di Pavia aveva chiesto di incontrare personalmente Sempio nell’ambito della consulenza personologica. La trasmissione tornerà sugli ultimi elementi riguardanti la sua posizione e sugli sviluppi di un’inchiesta che continua a essere al centro dell’attenzione mediatica e che non smette di attirare gli spettatori.

Dall’altra parte resta la posizione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. Gli sviluppi riguardano in particolare l’istanza di revisione del processo presso la Corte d’Appello di Brescia. Il caso Garlasco continua a muoversi su più fronti, tra le nuove indagini e le iniziative della difesa di Stasi, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta della famiglia a Garlasco.

Pierina Paganelli, gli investigatori tornano sulla scena del delitto

Nel corso della serata del 18 settembre si parlerà anche dell’omicidio di Pierina Paganelli. A riaccendere l’attenzione sul caso è il ritorno degli investigatori sul luogo in cui la donna venne uccisa. Un nuovo sopralluogo che arriva a tre mesi dall’assoluzione di Louis Dassilva. Quarto Grado ricostruirà gli ultimi sviluppi della vicenda e cercherà di capire quali elementi abbiano portato gli investigatori a tornare nuovamente sulla scena del crimine. Un passaggio che riporta inevitabilmente l’attenzione sugli interrogativi ancora aperti intorno alla morte della donna.

Pamela Genini, il mistero della tomba profanata

Altro caso della puntata sarà quello di Pamela Genini, la fotomodella 29enne uccisa dall’ex fidanzato Gianluca Soncin, e della profanazione della sua tomba. Restano ancora diversi aspetti da chiarire, a partire dal ruolo di Francesco Dolci. L’attenzione si concentrerà inoltre sul possibile movente economico, uno dei punti ancora da approfondire della vicenda. Nelle precedenti puntate Dolci, unico indagato per la profanazione, aveva continuato a dichiararsi innocente.

Ad accompagnare Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero nell’analisi dei casi ci sarà il consueto gruppo di giornalisti ed esperti. Tra gli ospiti annunciati figurano Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale, Paolo Colonnello e Massimo Picozzi.