Letizia di Spagna, sua figlia Sofia inizia la scuola a Parigi

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IPA Letizia di Spagna, sua figlia Sofia pronta per studiare a Parigi

Sofia di Spagna torna a fare le valigie. A 19 anni, l’Infanta si prepara a trasferirsi a Parigi per continuare gli studi dopo il primo anno trascorso a Lisbona.

Lunedì 7 settembre inizierà il periodo di integrazione al Forward College: un piccolo periodo di adattamento prima delle lezioni che prenderanno il via il 21 settembre. Un nuovo capitolo per lei, che ha scelto espressamente di vivere la vita universitaria il più normalmente possibile.

Sofia di Spagna, dalla vita a Lisbona alla nuova realtà di Parigi

Per Sofia il trasferimento a Parigi è una tappa già prevista dal percorso universitario che ha scelto. Il corso in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali del Forward College dura tre anni e porta gli studenti in tre diverse città europee: dopo Lisbona, infatti, arriva Parigi, mentre il terzo anno sarà a Berlino.

A 19 anni, la figlia minore di Felipe VI e Letizia di Spagna vivrà quindi per un altro anno lontana dalla Zarzuela. La sede parigina del college si trova all’interno della Cité internationale universitaire, nel 14esimo arrondissement, dove Sofia condividerà la quotidianità con studenti provenienti da diversi Paesi.

Prima dell’inizio delle lezioni ci saranno due settimane di integrazione, pensate per conoscere compagni e professori e prendere confidenza con la nuova città. Tra le attività previste ci sono anche momenti dedicati alla scoperta di Parigi, mentre il corso vero e proprio partirà il 21 settembre.

Sofia vuole essere una studentessa come le altre

Quella programmata per la Infanta Sofía è una vita universitaria piuttosto lontana da quella che ci si potrebbe aspettare da una giovane appartenente a una famiglia reale, ma Sofia sembra averla voluta proprio così.

Per iscriversi al Forward College ha seguito il normale iter di ammissione e si è presentata con il suo nome civile, Sofía de Borbón Ortiz, senza utilizzare il titolo di Infanta. Il direttore dell’istituto, Boris Walbaum, ha raccontato che Sofia ha chiesto espressamente di essere trattata come qualsiasi altra studentessa.

Anche per questo il suo arrivo a Parigi sarà lontano da particolari formalità. Secondo quanto riportato dai media internazionali, Letizia e Felipe VI non accompagneranno la figlia nel giorno del suo ingresso al college. Una scelta che sembra andare nella stessa direzione: lasciarle vivere questa esperienza con una certa autonomia, senza trasformare la sua rentrée in un appuntamento di corte.

Tre anni fa era stato diverso. Nel 2023, quando Sofia era partita per il Galles per frequentare l’UWC Atlantic College, i genitori erano stati fotografati alla Zarzuela mentre la salutavano prima della partenza. Oggi, a 19 anni, l’Infanta ha già alle spalle un’esperienza di studio all’estero e si prepara a vivere Parigi con maggiore indipendenza.

Nonostante questo, la Regina Letizia sembra seguire da vicino nel suo inserimento, lasciandole però trovare la sua strada: per la figlia minore di Letizia e Felipe, infatti, questo è anche un modo per ritagliarsi uno spazio tutto suo. Mentre Leonor, erede al trono, segue un percorso legato alla futura vita da regina, Sofia continua a spostarsi tra le capitali europee. E a Parigi, almeno per un po’, sarà semplicemente una studentessa.