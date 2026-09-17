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Amazon Il miglior phon ionico in offerta

Il phon ionico alternativa all’asciugacapelli Dyson ora ha un prezzo mini ed è l’affare da fare subito per regalare ai tuoi capelli le coccole giuste dopo l’estate. Con l’autunno è arrivato il momento di prendersi cura della chioma, stressata e provata da vento, sole e salsedine, donandole la giusta attenzione.

Non serve spendere un patrimonio, acquistando prodotti super virali, ma è possibile ottenere risultati straordinari spendendo poco. Oggi, ad esempio, trovi il phon ionico Aowoka a meno di 60 euro grazie allo sconto eccezionale di Amazon del 63%. Si tratta di un’occasione unica per portarti a casa un asciugacapelli potente con temperatura regolabile e a ioni negativi, facile da utilizzare grazie all’impugnatura ergonomica e ai numerosi accessori.

Phon ionico con termoregolazione intelligente in sconto su Amazon

Il migliore phon ionico alternativa all’asciugacapelli Dyson

Questo phon ionico professionale è dotato di un motore brushless da ben 180.000 giri/min, con una potenza decisamente superiore rispetto agli asciugacapelli tradizionali. Consente di asciugare in meno di 5 minuti capelli folti e lunghi, senza causare danni per via dell’esposizione al calore.

Garantisce dei risultati professionali a casa, aiutandoti ad avere una piega perfetta anche nei giorni in cui vai di corsa e nelle mattinate frenetiche. Grazie alla sua tecnologia ionica, con 500 milioni di ioni negativi questo phon riduce l’effetto crespo e l’elettricità statica, lasciando i capelli luminosissimi, morbidi e lisci.

Basta leggere le recensioni di Amazon per capire che si tratta di un vero e proprio affare. “Lavoro in un piccolo salone e questo phon lo usiamo tutto il giorno. Regge bene, non si surriscalda e il cavo è abbastanza lungo”, scrive qualcuno. Mentre qualcun altro aggiunge: “Ho i capelli spessi e lunghi con questo phon impiego meno della metà del tempo rispetto al mio vecchio. Si sente la potenza, il calore è uniforme e non scalda troppo la pelle. Nessun problema dopo un mese di utilizzo”.

L’asciugacapelli è dotato di un sistema di controllo termico intelligente detto NTC che controlla la temperatura 160 volte al secondo, evitando in questo modo surriscaldamenti e danni per i capelli colorati o già provati dall’estate.

Leggero, silenzioso e potente, questo phon ionico pesa pochissimo, è ergonomico e compatto, perfetto anche per i viaggi. Grazie al sistema di riduzione del rumore si può utilizzare praticamente ovunque e a qualsiasi ora, con oltre 1000 ore di garanzia di funzionamento.

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Dotato di display LED, questo tool per capelli consente di visualizzare velocità e temperatura scelte in tempo reale, regalando un controllo preciso e intuitivo. Offre ben 4 livelli di temperatura e 3 di velocità con 12 combinazioni in totale. La funzione aria fredda istantanea, inoltre, aiuta a fissare la piega in pochissimi istanti.

La modalità alternata caldo e freddo è l’ideale per asciugare rapidamente i capelli, riducendo al massimo i danni causati dal calore. Ricci, lisci, fini oppure folti: questo phon ionico è perfetto per qualsiasi tipologia di capello.

Nel kit di Amazon sono presenti anche degli accessori. Con meno di 60 euro dunque potrai avere anche un ugello concentratore e un diffusore, entrambi magnetici dunque facili da montare.

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