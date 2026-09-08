Viso luminoso, sano e radioso come quello di Martha Stewart (ma a ogni età)? Il segreto è il suo illuminante viso dall'effetto glow immediato

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Getty Images Viso luminoso e sano a ogni età con l'illuminante viso di Martha Stewart

Se Martha Stewart, a ben 85 anni, riesce ad avere un incarnato luminoso e sano, allora è più che ovvio che carpire i suoi segreti di bellezza sia diventata la nostra priorità. Ed eccolo svelato il suo trucco per un viso luminoso e una pelle che trasmette benessere, l’illuminante viso Lumi Glotion di L’Oreal Paris, che va bene per tutte le età e che adesso vi costa solo 10 euro. Come dire, quando si tratta da fare un acquisto di cui non pentirsi, questo è il momento giusto.

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L’illuminante viso Lumi Glotion di L’Oreal Paris, il prodotto must per la pelle

Un prodotto da avere adesso, per donare alla propria pelle un colorito pieno di benessere e di luce con il minimo sforzo possibile. Un illuminante viso formulato con ingredienti di punta come la glicerina e il burro di karité, delicato e nutriente sulla pelle oltre che illuminante, e che le dona un’idratazione intensa, adattandosi a ogni tipologia di cute.

Un illuminante viso che agisce in profondità, lasciando la carnagione con una base luminosa che sembra arrivare da dentro, naturalmente, come se foste baciate dai raggi del sole, ottenendo un incarnato fresco e luminoso tutto il giorno.

Come agisce sulla cute

Un prodotto dalla texture leggera, liquida e facile da applicare, e che trovate in 4 diverse tonalità. permettendo a chiunque di avere a portata di mano la sua colorazione ideale e che si adatta alla perfezione alla propria pelle.

Un illuminante viso che agisce immediatamente dopo l’applicazione e che lascia sulla cute una piacevolissima lucentezza, proprio come quella che dona al viso di Martha Stewart un aspetto sempre giovane, sano e pieno di serenità. Un vero must per la pelle e che la trasforma all’istante, donandole luminosità, radiosità ma anche un’idratazione intesa e a lunga durata.

Un prodotto che esalta e valorizza la luminosità naturale del viso, a qualunque età e adattandosi alle caratteristiche personali di chi lo utilizza, donandovi l’aspetto fresco e ringiovanito che avete sempre desiderato.

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Come si utilizza l’illuminante viso Lumi Glotion di L’Oreal Paris

Un illuminante viso facile da usare e da applicare, anche grazie alla sua formulazione liquida che si stende facilmente con un pennello apposito, una beauty blender ma anche direttamente con le dita. Ma che ha anche la particolarità di poter essere personalizzato, facendo lo stesso con il proprio viso e con il suo glow up.

L’illuminante viso Lumi Glotion di L’Oreal Paris, infatti si può applicare da solo oppure anche miscelato con il proprio fondotinta, uniformando l’incarnato in modo completo e totale in un unico passaggio. Se lo si utilizza in due colorazioni diverse, invece, lo si può usare per scolpire il viso, andando a correggerne i volumi e realizzando un makeup professionale con due semplici gesti. Infine, lo si può applicare anche sul collo e décolleté, o anche sul resto del corpo, per avere un effetto glow completo e una luminosità che vi avvolge a 360°.

Insomma, un prodotto dall’effetto garantito, e voi basta guardare Martha Stewart per capire che vale davvero la pena averlo subito tra i propri must beauty.

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