Amalia, Alexia e Ariane d’Olanda, il confronto spietato delle Principesse sorelle

Le Principesse Amalia, Alexia e Ariane hanno lasciato senza fiato in occasione del Prinsjesdag, rubando la scena alla Regina Maxima d'Olanda

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Getty Images Le Principesse Amalia, Alexia e Ariane

Il Re Willem Alexander dei Paesi Bassi è stato accompagnato da sua moglie Maxima e dalle figlie Amalia, Alexia e Ariane in Parlamento per l’annuale discorso del Prinsjesdag (Giorno del Principe o Giorno del Bilancio) con il quale viene illustrato il programma di lavoro del Governo. La cerimonia si svolge ogni terzo martedì di settembre ed è uno degli appuntamenti politici più importanti dell’anno.

Willem Alexander e Maxima d’Olanda, tra carrozze di vetro e saluti dal balcone

Il peso politico dell’evento è arricchito da un cerimoniale di alto profilo. Re Willem Alexander e la Regina Maxima d’Olanda arrivano in Parlamento, accompagnati dalle figlie, su una carrozza di vetro. Questa è una delle occasioni più formali in cui viene coinvolta l’intera Famiglia Reale olandese ed è un momento perfetto per sfoggiare look eleganti e ricercati.

Anche quest’anno, Maxima non ha deluso le aspettative, presentandosi in Parlamento con un completo di estrema classe, composto da camicia nera in raso con maniche lunghe e gonna voluminosa, color avorio, con piccolo strascico.

Maxima è nota per i suoi gusti eccentrici, ma questa volta ha scelto un look più minimal anche se di sicuro effetto. Anche i gioielli sono contenuti. Ha lasciato a casa maxi collane e orecchini impegnativi per optare per una tradizionale tiara di diamanti che indossa coi capelli raccolti in uno chignon.

Anche se elegantissima, la Sovrana ha dovuto però cedere la ribalta alle tre figlie Amalia, la Principessa ereditaria, Alexia e Ariane.

Amalia, Alexia, Ariane, look autunnali spettacolari

Le tre Principesse infatti hanno dato il meglio di sé quasi mettendosi in competizione le une contro le altre. A dir la verità le sorelle hanno scelto di coordinarsi nei look, presentando la propria versione personale del perfetto abito d’autunno. E così la sfida in fatto di outfit è stata inevitabile.

Amalia, anche nel rispetto del suo ruolo di futura Regina, ha optato per un lungo abito ocra con cappa che ha abbinato a delle décolleté a punta in oro metallizzato e a un cerchietto largo dello stesso colore del vestito, mentre i lunghi capelli biondi le ricadevano sulla schiena.

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Sua sorella Alexia ha osato decisamente di più, proponendo una mise davvero originale. Ha infatti indossato un abito verde bosco, con scollo effetto sciarpa, sbracciato, che ha abbinato a cappello maschile e guanti in pelle bordeaux.

Infine Ariane ha scelto un lungo abito bordeaux con scollatura quadrata importante che in parte coperto con una cappa rigida dello stesso colore ma decorata con cristalli. Anche per lei, guanti, clutch e cerchietto largo tone sur tone.

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La cerimonia si è conclusa con il saluto al balcone del Palazzo della Famiglia Reale. Oltre al Re, alla Regina e alle Principesse si sono uniti altri membri come la Principessa Laurentien e il Principe Constantijn.