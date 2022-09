Chi è Agnese Lorenzini, Susanna di “Un posto al Sole”

Fonte: IPA Agnese Lorenzini, Susanna in "Un Posto al Sole"

Agnese Lorenzini è uno dei volti più amati del piccolo schermo, celebre al grande pubblico per il ruolo di Susanna Picardi nella storica soap opera Un Posto al Sole, che ricopre dal 2016. Una vita dedicata alla Televisione ma soprattutto al teatro, passione che non ha mai abbandonato sin dagli esordi. E nel futuro il desiderio di approdare al cinema.

Agnese Lorenzini e l’amore la recitazione

Classe 1990, Agnese Lorenzini nasce a Genzano di Roma sotto il segno dello Scorpione. Si laurea in Filosofia ma il suo cuore da sempre batte per la recitazione, arte in cui si cimenta intraprendendo un intenso percorso di studi. Dapprima si dedica al teatro amatoriale seguendo vari corsi, poi si iscrive all’Accademia Cassiopea, dove studia anche teatrodanza e canto. Un’artista a tutto tondo, insomma, che non ha mai messo di dedicarsi con impegno ai suoi talenti.

L’amore per la recitazione nasce in modo molto naturale, come lei stessa ha dichiarato in un’intervista a SMS News: “È avvenuto tutto in maniera molto naturale. Appena ho avuto un’età in cui ho iniziato a vedere dei film ho sentito il desiderio di essere al posto di quegli attori e di quelle attrici che vestivano i panni dei vari personaggi. C’era qualcosa di quel mondo che mi affascinava ma non l’ho confidato a nessuno, l’ho tenuto per me, mentre sognavo e fantasticavo. Nel frattempo facevo i corsi di teatro e a un certo punto ho capito che forse era il caso di dire al mondo e anche a me stessa che quella era la mia strada. Così mi sono iscritta all’Accademia, ho studiato recitazione e poi ho cominciato a lavorare”.

Il ruolo di Susanna Picardi in “Un Posto al Sole”

Dal teatro al piccolo schermo, grazie a Un Posto al Sole la bella Agnese Lorenzini entra nelle case dei telespettatori italiani, ricoprendo il ruolo di Susanna Picardi a partire dal 2016. Un personaggio a cui è molto affezionata e con il quale condivide alcuni tratti in particolare. Proprio come Agnese, anche Susanna ad esempio è di origini siciliane e calabresi, tanto che nella soap opera spesso raggiunge Patti, in provincia di Messina, cittadina in cui è nato il padre.

Susanna Picardi, però, non ha a che fare con il mondo dello spettacolo ma è un’avvocatessa. Altra cosa che condividono? Sicuramente la grande determinazione e la passione per la propria professione, a cui entrambe si dedicano con tenacia e impegno: “Susanna persegue i suoi obiettivi, nonostante le difficoltà che ha avuto – ha detto l’attrice nell’intervista sopracitata-, ed è una caratteristica che mi piace di lei. È un personaggio che ha avuto un’evoluzione importante negli ultimi anni, è stato bello vederla maturare, diventare più donna“.

Agnese Lorenzini, lo yoga e l’impegno per l’ambiente

L’attrice si guarda bene dal diffondere notizie in merito alla sua vita privata, nonostante un profilo Instagram seguitissimo (ha più di 48mila follower). Piuttosto preferisce servirsi della propria celebrità al servizio di cause importanti, prima fra tutte quella a difesa dell’ambiente.

Insieme all’amica Alice Bellini fonda l’associazione no-profit Inspire, che si pone l’obiettivo di informare e sensibilizzare le nuove generazioni alla salvaguardia del Pianeta, organizzando attività che si basano sulla filosofia Zero Waste (“rifiuti zero”, modificare le proprie abitudini di vita in modo eco-sostenibile). Anche nell’ambito di queste attività, entra a contatto con lo Yoga che in breve diventa una sua grande passione e inserisce nel proprio percorso di training teatrale.