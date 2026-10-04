I Mariachi non conoscono Lucio Battisti, Pino Insegno: “Non lo dico”

All’Intesa Vincente i campioni faticano tra Battisti e Il Piave mormorava. Le Matricole ne approfittano e conquistano il titolo

IPA Pino Insegno

Lucio Battisti, Il Piave mormorava e un’Intesa Vincente che si complica sempre di più. Per i Mariachi la puntata del 4 ottobre di Reazione a Catena si chiude con qualche difficoltà di troppo proprio nel momento decisivo, quello che avrebbe potuto permettere loro di conservare il titolo.

Dall’altra parte ci sono Nicolò, Alessandro e Marco, le Matricole: tre amici della provincia di Ferrara che si conoscono da quando erano piccoli e stanno per iniziare l’università. All’Intesa Vincente riescono a trovare nove parole, fissando il risultato che Filippo, Simone e Giovanni devono provare a superare.

I Mariachi non conoscono Battisti e faticano sul Piave

Dopo una gara dove le due squadre erano praticamente pari, nel gioco finale i Mariachi, detentori dello scettro di campioni, cominciano con qualche difficoltà. La loro manche diventa ancora più complicato quando tra le definizioni compare una “famosissima canzone di Lucio Battisti”. Il riferimento è ad Acqua azzurra, acqua chiara, ma subito dopo si sente un netto: “Mai sentita”.

Pino Insegno reagisce quasi incredulo: “Non lo dico, non lo dico”, commenta, mentre il tempo continua a scorrere. Non è l’unico riferimento musicale a creare problemi ai campioni. Poco dopo arriva infatti anche Il Piave mormorava, che i tre non riescono a individuare.

Tra passaggi, risposte che non arrivano e secondi che si consumano, la rimonta diventa sempre più difficile. I Mariachi non riescono ad avvicinarsi alle nove parole trovate poco prima dagli sfidanti e devono così lasciare il posto ai nuovi campioni.

Le Matricole sono i nuovi campioni di Reazione a Catena

Nicolò, Alessandro e Marco arrivano dalla provincia di Ferrara: i primi due da Poggio Renatico, Marco da San Pietro in Casale. Hanno la stessa età, sono amici da quando erano bambini e il nome scelto per la squadra racconta il momento che stanno vivendo: per loro sta iniziando l’università. Avessero giocato a giugno probabilmente si sarebbero chiamati Notte Prima degli Esami, o I Diplomati.

Durante la puntata c’è spazio anche per qualche dettaglio personale. Nel corso della manche Una tira l’altra, parlando delle “farfalle” che si sentono quando si è innamorati, Alessandro ammette di essere fidanzato. Lei si chiama Chiara e Pino Insegno ne approfitta subito per mandarle un saluto.

Il passaggio decisivo arriva però all’Intesa Vincente. Le Matricole chiudono con nove parole e mettono i Mariachi nella condizione di doverli inseguire. Per Filippo, Simone e Giovanni la prova si rivela complicata e alla fine arriva un nuovo cambio al vertice.

“Altro cambio al vertice”, sottolinea Pino Insegno, facendo riferimento all’alternanza di campioni che sta caratterizzando le ultime puntate del programma. Neanche una panchina di Serie A cambia così spesso.

Per Nicolò, Alessandro e Marco comincia così la prima Ultima Catena da campioni, con un montepremi iniziale di 116mila euro. Il percorso costa diversi dimezzamenti e, arrivati all’Ultima Parola, i tre decidono anche di acquistare il terzo elemento.

La parola di partenza è “botto”, mentre l’ultimo indizio è “pugni”. Dopo aver valutato diverse possibilità, scelgono “sacco”: “un sacco” può indicare una grande quantità, proprio come “un botto”, mentre i pugni si tirano al sacco.

La risposta è corretta. Le Matricole festeggiano così il titolo appena conquistato e chiudono la loro prima puntata da campioni con una vincita intorno ai 3600 euro.