Ad aprire la sesta serata della Festa del Cinema di Roma 2026 è il cast di Juste une illusion, la nuova commedia di Eric Toledano e Olivier Nakache, i registi di Quasi amici. Camille Cottin, che nel film è la madre del giovane Vincent, arriva in pieno giorno con un abito lungo in raso blu notte: scollo drappeggiato, una sola manica ad aletta e la gonna arricciata sul fianco, fermata da un piccolo fiocco chiaro che lavora quasi da gioiello. Al collo un girocollo argento, ai piedi sandali bianchi. Il raso alla luce del sole mostra ogni piega, e qualcuna si vede. Camille Cottin però tiene la mano sul fianco con la sicurezza di chi ha gestito per anni star capricciose in Chiami il mio agente!. Voto: 8-