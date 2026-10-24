Kim Kardashian, leopardata e selvaggia come una diva anni ’90. Voto: 10
Imprenditrice, icona pop e protagonista indiscussa del glamour contemporaneo, Kim Kardashian continua a dimostrare che il suo guardaroba è un vero e proprio archivio di moda. Per il red carpet romano sceglie un'apparizione da bomba sexy, sfoggiando un abito vintage Yves Saint Laurent Haute Couture della collezione Autunno/Inverno 1986-1987. Una creazione leopardata dalla silhouette a sirena, con bustier a cuore, intrecci di lacci neri e un décolleté mozzafiato, accompagnata da una stola animalier che amplifica l'effetto scenografico. Il risultato? Un'esplosione di sensualità che sembra uscita direttamente dagli anni Novanta, con quell'energia selvaggia e irresistibile che ricorda la leggendaria Shania Twain di That Don't Impress Me Much. Capelli tirati all'indietro, make-up impeccabile e atteggiamento da diva fanno il resto. Esagerata, provocante, meravigliosamente Kim.