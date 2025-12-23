Kathy Hill, che rubava il cuore a George Michael in “Last Christmas”

Vi ricordate la moretta che faceva innamorare George Michael, tra la neve, nella hit indimenticabile "Last Christmas"? Cosa fa e com'è oggi

IPA George Michael negli anni '80

Chiudete gli occhi e tornate indietro di qualche anno, precisamente al Natale di qualche anno fa: Lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore, Ma il giorno dopo l’hai dato via, Quest’anno, per salvarmi dalle lacrime Lo darò a qualcuno di speciale…

Lo cantava George Michael (sex symbol dell’epoca) nel dicembre 1984 nella hit che divenne un successo incredibile quell’anno e in quelli a venire, ancora oggi uno maggiori successi musicali di sempre: Last Christmas. Brano ancora trasmesso dalle radio durante le Feste, colonna sonora di film natalizi e melodia in grado di far battere il cuore a chi aveva vent’anni allora, e li ha oggi.

Oggi che George non c’è più, morto, ironia della sorte, proprio il giorno di Natale del 2016, a causa di un attacco cardiaco, è commovente rivedere quel video girato quasi 25 anni fa, con un Michael giovanissimo e nel pieno della sua bellezza, vestito con il classico abbigliamento colorato e sgargiante anni ’80. Il video, come la canzone, divenne un cult, con George e gli altri componenti degli Wham! che trascorrono le vacanze natalizie in uno chalet in montagna insieme alle rispettive fidanzate. E Michael che si invaghisce della compagna di un amico.

Se qualcuno si chiedesse che fine abbia fatto la ragazza mora che ebbe la fortuna di essere la protagonista di quel video indimenticabile, sappiate che si chiama Kathy Hill, era una famosa modella britannica dell’epoca e oggi, a distanza di oltre 20 anni, fa ancora quella professione, per alcuni marchi di abbigliamento e gioielli. Non è più castana, ma bionda. Ma ha conservato lo stesso sorriso dolce che rubò il cuore di George Michael. E a tutti noi.