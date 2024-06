15 anni senza Michael Jackson, le cinque canzoni più belle del re del pop

Fonte: Getty Images Le migliori canzoni di Michael Jackson

A distanza di 15 anni dalla morte di Michael Jackson, il mondo continua a ricordarlo come il re del pop. Una presenza, la sua, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica con una carriera che ha attraversato decenni e generazioni. Nonostante il passare degli anni, le sue canzoni continuano a risuonare nelle vite di tantissimi fan, portando con sé ricordi ed emozioni. Ecco una selezione delle cinque canzoni più belle di Michael Jackson che hanno definito un’era e continuano a farci ballare e riflettere.

Le cinque canzoni più belle di Michael Jackson

Billie Jean

Non si può parlare di Michael Jackson senza menzionare Billie Jean. Questo brano, uscito nel 1983, è il secondo singolo tratto dal suo sesto album in studio, Thriller, ed è diventato immediatamente un successo mondiale. Con la sua linea di basso inconfondibile e il ritmo coinvolgente, Billie Jean è un mix perfetto di pop, funk e R&B. Il testo racconta di un uomo che viene accusato di essere il padre del figlio di una ragazza chiamata Billie Jean.

L’uomo nega la paternità, nonostante la ragazza ne sia sicura. A rendere così famosa questa canzone anche il video iconico, con Jackson che cammina su piastrelle luminose, hanno contribuito a rendere questa canzone un classico senza tempo.

Thriller

Thriller non è solo una canzone, è un fenomeno culturale. Il brano, accompagnato da un video musicale rivoluzionario diretto da John Landis, ha ridefinito il concetto di videoclip. Con la sua atmosfera inquietante e il leggendario rap di Vincent Price, Thriller è diventato una colonna sonora essenziale per la festa di Halloween e un pilastro della cultura pop. La coreografia degli zombie è infatti ancora oggi imitata in tutto il mondo.

Fonte: Getty Images

Beat It

Con Beat It, Michael Jackson ha dimostrato di essere un artista versatile, capace di fondere il rock con il pop. Il riff di chitarra iconico di Eddie Van Halen ha dato alla canzone una marcia in più, rendendola un inno contro la violenza e la delinquenza. Beat It è una canzone potente che parla di coraggio e di lotta per ciò in cui si crede, ed è ancora attuale oggi come lo era nel 1982.

“Volevo scrivere il tipo di canzone rock che mi avrebbe fatto venire voglia di uscire a comprarla. Ma anche qualcosa di totalmente diverso dal tipo di musica rock che ascoltavo alla radio.” Aveva raccontato il cantante. Un obiettivo decisamente raggiunto, considerando che nel 1984 Beat It vinse due Grammy Award e fu nominata Canzone dell’anno insieme a Billie Jean. Il video venne invece premiato agli American Music Award per i suoi messaggi contro la violenza delle gang e contro la droga.

Black or White

Black or White è invece un testo che si propone come manifesto di una celebrazione dell’uguaglianza e dell’unità tra le persone. Uscita nel 1991, questa canzone veicola un messaggio potente contro il razzismo e la discriminazione. Il video, famoso per i suoi effetti speciali e la trasformazione dei volti, è stato rivoluzionario per l’epoca. La fusione di rock e pop, insieme al messaggio di inclusività legato all’importanza di cercare il bene nelle persone senza concentrarsi sulle differenze, rende Black or White una canzone ancora rilevante e ispirante.

Fonte: Getty Images

Earth Song

Earth Song è una delle canzoni più emotive e coinvolgenti di Michael Jackson. Pubblicato nel 1995 nell’album HIStory Past, Present and Future, Book I., questo brano tocca temi ancora molto attuali come la distruzione dell’ambiente, la sofferenza degli animali e la guerra. Il video musicale, con le sue immagini potenti di devastazione ambientale e rinascita, ha sottolineato l’impegno di Jackson per la causa ambientale.