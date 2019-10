40 idee per un trucco di Halloween davvero spaventoso

editato in: da

La notte più paurosa e mostruosa è alle porte e se avete intenzione di partecipare a qualche favoloso party o giocare in casa con amici, vi servirà un travestimento degno e in tema con la serata. Non occorrono sofisticate abilità per realizzare un trucco Halloween d’effetto. Armatevi degli strumenti del mestiere (pennelli, polveri e matite) e scegliete tra streghe, zombie, vampiri, mostri e bambole assassine. Osare è la parola chiave, che lo facciate risaltando gli occhi o le labbra oppure cercando di ottenere un effetto tridimensionale che lasci tutti a bocca aperta. Di seguito 40 idee fai da te da copiare o da cui prendere spunto.

Trucco Halloween fai da te: cosa occorre?

In linea di massima, per realizzare un make up adatto a questa giornata occorrono di base: cipria chiarissima, una palette di ombretti dalle tonalità scure, eyeliner o matita nera e magari sangue finto. Questi sono gli elementi facilmente reperibili che danno vita a moltissime varianti anche dello stesso travestimento. Possono essere anche utili le ormai diffusissime terre da contouring, il banale lucidalabbra, le favolose ciglia finte, ombretti metalizzati o su tonalità del rosso, per citarne alcuni.

E se invece non voleste optare per travestimento ma rimanere nello spirito della festa? Su quale dettaglio puntare? Sarà sufficiente, ad esempio, un rossetto metallizzato di un colore insolito a rendere un po’ dark il vostro look ma sempre con classe. Colori come il viola, il nero o il bordeaux scuro da utilizzare anche in altre occasioni. Altrimenti un make up totale, con smokey dai toni scuri e sul rosso, una base abbastanza pallida, le labbra sfumate sui toni del nero o del rosso scuro e magari una bella manicure ovviamente black.

Come truccarsi ad Halloween? Travestimenti classici

Avete pochissimo tempo a disposizione? Non vi viene in mente nulla? Non siete bravissimi con il disegno? Cominciamo dai travestimenti più classici che offrono numerose varianti tra cui quelle più semplici e rapide a quelle più complesse e creative.

Zombie

Forse il più semplice tra tutti, il viso pallido e una buona dose di ombretto sulle tonalità del rosso (ben sfumato)sopra e intorno agli occhi. Se volete aggiungere un tocco sensuale e far risaltare di più gli occhi usate anche una matita nera e un bel rossetto sulle tonalità del rosso o del bordeaux ben calibrate.

Vampira

Un rigolo di sangue finto o magari i famosi denti possono già bastare. Attenzione però alla stesura del rossetto o della tinta per labbra, deve essere piena e perfetta, magari anche di una colorazione violacea per far risaltare ancora di più il rosso del sangue.

Strega

Qui le soluzioni sono molteplici, per rimanere sul semplice con prodotti sicuramente già presenti e utilizzati nella beauty routine come l’ombretto nero da sfumare sapientemente tutto intorno agli occhi sopra e sotto. Si può azzardare anche un rossetto dello stesso colore, nero!

Teschio

Un classico che richiede solo due colori cioè il bianco e il nero, che però può essere arricchito dall’applicazione di brillantini, da ghirigori e decorazioni disegnate intorno agli occhi o magari piccole punte di rosso con un cuoricino o semplicemente sulle labbra.

Bambola assassina

In questo caso l’importante è avere qualcosa di davvero inquietante! Rispetto ai colori si può giocare anche su tonalità più chiare e delicate. Una matita bianca da usare per ingrandire e allungare l’occhio, disegnando le ciglia sullo zigomo, in modo evidente ed esagerato è una possibilità. Altrimenti, puntate tutto sulla forma delle labbra, dopo aver steso del bianco, disegnate la bocca dalle forme arrotondate e di dimensioni minori.

Zucca

L’arancione e il nero da usare alternativamente, sulle labbra o sugli occhi. In questo caso, si può mantenere un make up pulito e lineare ma adottando una nuance insolita e più vistosa.

Ragnatele

Anche in questo caso un evergreen, un disegno da sfruttare in tanti modi diversi. Bellissimo quando abbinato a piccole applicazioni brillanti sulle estremità e ciglia finte. Un effetto che richiede un po’ di manualità ma regala uno sguardo spettacolare.

Clown

Classico disegno, d’ispirazione cinematografica. Tanti spunti per la base da personalizzare con elementi più femminili, come piccoli simboli alle estremità della decorazione nero tipica sugli occhi.

Mostro

Il massimo in questo caso è giocare sull’effetto tridimensionale con particolari spaventosi che riguardano la bocca o gli occhi. L’illusione ottica di avere le labbra cucite o al contrario enorme e con denti affilati. Sbizzarritevi!

Fantasma

Pallore è la parola d’ordine ma se non volete rinunciare al contouring, perché non realizzarlo direttamente con una polvere nera? Un tocco contemporaneo al più classico dei travestimenti.

Ragni

Potete disegnarli ovunque sul viso, vicino alle ragnatele o da soli, su uno zigomo o sulla guancia oltre che sulla palpebra o vicino alla bocca. Possono fuoriuscire dalla bocca o essere appesi all’occhio o partire dal collo verso il viso.

Gatto

Si usa anche per i bambini a carnevale ma in questo caso, deve avere qualcosa di più satanico, pauroso e volendo anche di sexy. Ideale se avete gli occhi chiari.

Diavolo

Potete cospargervi di rosso viso e collo e indossare delle corna oppure rimanere su un trucco leggermente più normale con uno smokey intenso e delle labbra di fuoco. Varianti glitterate per delle sopracciglia rosse splendenti o in un rivolo di sangue che scende dalla bocca.

Migliori trucchi di Halloween: dettagli paurosi

Se invece di un trucco completo preferite puntare su un solo dettaglio, magari dall’effetto tridimensionale, le idee sono moltissime. Eccone alcune.

Ferite

Il sangue finto qui è quasi d’obbligo per ottenere un effetto quanto più realistico. Sul viso, sulla fronte, sulle guance, sulla bocca o estese su gran parte del viso con della pelle che sembra staccata.

Cicatrici e viso squarciato

In questo caso è preferibile lavorare su metà del viso oppure disegnarla in modo obliquo che attraversa il viso abbinata ad un make up che mette in risalto gli occhi o le labbra.

Illusioni ottiche

Parti del corpo spostate o raddoppiate. Una buona dose di abilità nel disegno qui è imprescindibile. Si possono disegnare altri due occhi sotto i propri o rendere neutra la bocca e poi disegnarla spostata verso destra o sinistra. Per le più brave, un’altra idea è quella di disegnare il proprio viso al rovescio, truccando l’occhio verso il basso con il sopracciglio sullo zigomo, il naso e la bocca sulla fronte. Super cool.

Solo metà viso

Qualsiasi tema scegliate, potrete affiancare alla normale parte del viso, magari truccata in modo naturale e leggero. In questo modo la metà del viso demoniaca sarà ancora più in evidenza e spaventosa.

Disegni sugli occhi

Piccoli e leggeri disegni sugli occhi sono di grande effetto e possono essere molto spaventosi, anche se si tratta di dettagli davvero minimi dato che l’esiguo spazio della palpebra. L’effetto è comunque assicurato!

Disegni sulle labbra

Seguendo bene ogni passaggio e utilizzando prodotti giusti, come si fa nel caso in cui si voglia allungare il più possibile la durata di un rossetto. Attenzione nel caso in cui decidiate di mangiare, i prodotti oleosi potrebbero cancellare il vostro lavoro.

Piante e rami

Rami scuri che salgono dal collo verso il viso o che fuoriescono direttamente dagli occhi o dalla bocca. Trasformarsi in un albero spaventoso è facile e di grande effetto.

Coloratissimo

Non vi piacciono le tonalità scure? Volete distinguervi senza uscire fuori tema? I fiori con tutti i loro colori possono sostituire, nello stesso ordine e nello stesso schema altri elementi o aggiungersi al travestimento dello scheletro o ad altri.

Accessori e applicazioni

Ne abbiamo già nominati alcuni come le ciglia finte, i denti da vampiro, il sangue finto, brillantini, strass ma anche parrucche, lenti a contatto, cappelli e una manicure perfetta, ovviamente rigorosamente con smalto nero.

Personaggi a cui ispirarsi per il trucco di Halloween

Se invece volete ispirarvi ad un personaggio del cinema o delle favole e replicarlo o renderlo spettrale, qui ci sono alcuni tra i più gettonati di sempre:

Frankenstein;

Alice nel paese delle meraviglie;

Biancaneve;

Cappuccetto rosso;

Cenerentola;

Aliena di Avatar;

Harley Quinn;

Minnie;

Mago di Oz;

Shrek;

Sposa cadavere;

Barbie;

Crudelia Demon;

Cigno nero;

The night before Christmas;

Beetlejuice;

Famiglia Addams;

Arancia meccanica.

Sguardi satanici e ghigni infernali sono soltanto parte del trucco Halloween perfetto. Infinite varianti, alcune delle quali davvero spettacolari come quelle che troviamo sui social ad opera di talentuosi make up artist. In questo periodo dell’anno, in prossimità di Halloween, alcune profili e alcune gallery ci offrono delle foto e dei video con travestimenti mozzafiato. Molti dei quali sono legati anche al mondo del body painting quindi ancora più completi, total body, decisamente realistici e sensazionali. I vari tutorial ci mostrano e spiegano nel dettaglio come ottenere questi favolosi risultati e quali prodotti usare.

E se avete bambini perché non accontentarli truccando anche loro con piccoli dettagli horror? Trasformarsi in un personaggio cinematografico può fare contenti i grandi e sicuramente ancora di più i piccoli. Prendete spunto dalla nostra lista per accontentare i grandi ma anche i piccoli! Armatevi di pennelli e colori e lasciate tutti di stucco! Se non siete bravissime al primo tentativo non demoralizzatevi e non abbandonate, con un po’ di esercizio si riescono ad ottenere buoni risultati e se così non fosse, optate per le soluzioni più semplici ma comunque creepy e cool. Halloween è alle porte, non fatevi trovare impreparate!