Sveva Alviti, total black sartoriale e trasparente. L’attrice è rock alla Festa del Cinema di Roma 2026

Chi ha detto che i pantaloni in pelle non possano essere degni di un red carpet? Non di certo Sveva Alviti, che a Roma li ha resi il punto focale di una mise sartoriale (e seducente) ineccepibile

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Sveva Alviti

C’è un’ossessione collettiva che dallo scattar dell’autunno governa il panorama streetwear e feed social con la medesima forza, ed è chiaramente quella per i pantaloni in pelle: chi avrebbe mai detto, però, che li avremmo visti ben presto sopra un red carpet?

L’occasione buona è stata, ancora una volta, l’attuale palcoscenico della moda internazionale: alla Festa del Cinema di Roma 2026, su quello dello Charity Event per WeWorld, Sveva Alviti ci ha provato come questo capo sfacciatamente urban possa rivelarsi addirittura l’elemento cardine più sofisticato e magnetico di una mise formale. Ecco come.

Pantaloni in pelle per un red carpet? Assolutamente sì, secondo Sveva Alviti: sul total black che non ti aspetti

In quel di Roma, Sveva Alviti ha partecipato alla serata di beneficenza di WeWorld cavalcando il trend più forte della stagione, nonché trasformandolo nella dichiarazione di stile definitiva di questo autunno: stiamo parlando dei pantaloni di pelle, must-have dall’anima rock e persino versatile.

A differenza del paio rosso granata sfoggiato da Claudia Pandolfi qualche giorno fa, quelli neri e a vita alta dell’attrice vantavano una vestibilità morbida e rilassata, un taglio scivolato e dritto lungo la gamba, che effettivamente ben si presta alla sartorialità che un’occasione del genere richiede.

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Il resto dell’outfit sembrava infatti essere stato costruito proprio attorno a loro, al solo scopo di bilanciarne grinta e imponenza: ad aggiungere la giusta dose di eleganza e rigore era un blazer oversize di chiara ispirazione mannish, con tanto di spalle squadrate e revers lucidi a contrasto, mentre al di sotto spiccava una sensualissima blusa trasparente in finissimo tulle nero, a lasciar intravedere l’intimo coordinato in pizzo.

Ad essere interessante è anche la scelta degli accessori, anch’essi a metà strada tra la natura urbana del pantalone e l’aura raffinata dell’insieme: davanti ai flash della kermesse Sveva stringeva tra le mani una borsa a bauletto, compatta e in pelle nera texturizzata, perfetto punto d’incontro tra praticità quotidiana e allure serale. Ai piedi, invece, aveva dei sandali con tacco alto che facevano appena capolino da sotto il lungo orlo.

I vistosi gioielli floreali in oro bianco e diamanti nuovamente firmati Leo Pizzo — un collier, un ear cuff ed un anello scultoreo — intervenivano poi come unici e soli punti luce, necessari per accendere la coerenza del total black.

Sul finale, il beauty look sigillava questa lezione di stile contemporaneo con assoluta naturalezza: per l’occasione i capelli biondi dell’attrice romana sono stati lasciati sciolti, messi in piega in onde morbide e sinuose, estremamente lucenti, mentre il make-up era decisamente minimale, puntato su una base fresca e radiosa e su una definizione sobria dello sguardo.

Sveva Alviti tra moda e solidarietà

La presenza di Sveva Alviti al Charity Event della Festa del Cinema di Roma non si lega però solo alle cronache di stile, piuttosto racconta di una vicinanza concreta alle cause sociali: l’evento, organizzato da Tiziana Rocca in collaborazione con WeWorld, ha visto l’attrice schierarsi in prima linea per sostenere i progetti della Onlus a tutela dei diritti delle donne, con un focus speciale sulla drammatica situazione in Afghanistan.

Per l’ex madrina del Festival di Venezia, la passerella romana è stata insomma l’occasione ideale per prestare il proprio volto e la propria risonanza mediatica ad un messaggio di solidarietà, dimostrando come la visibilità di red carpet tanto prestigiosi possa anche trasformarsi in una cassa di risonanza per dare voce a chi non ne ha.