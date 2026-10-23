Rocio Morales è arrivata nella Capitale e ci ha confermato la definitiva tendenza di stagione: stiamo ovviamente parlando dell'estetica à la garçonne, unico e solo tormentone del periodo

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Rocio Morales alla Festa del Cinema di Roma 2026

Oramai lo abbiamo capito: l’eleganza non ha una formula fissa e, spesso, coincide con un colpo di scena — o, per meglio dire, di stile — ben riuscito. Ecco perché la scelta di abbandonare i classici abiti principeschi a favore del rigore millimetrico è così forte: lo sa bene Rocio Morales, che alla Festa del Cinema di Roma 2026 si è presentata mettendo in atto la sua personale rivoluzione. Una rivoluzione fatta di pura sartorialità, cravatta e tacchi a spillo.

Rocio Morales, il look à la garçonne (ma con tocco di seduzione a sorpresa) a Roma

L’undicesima giornata della Festa del Cinema di Roma 2026 vede brillare una straordinaria Rocío Muñoz Morales, nella Capitale per l’attesissima anteprima di La sera a Roma, nuovo film giallo scritto e diretto da Enrico Vanzina, in cui presta il volto Claudia, una figura immersa nei segreti e nei tradimenti dei salotti romani.

Inutile dire che, se la consueta parata stellare deve ancora iniziare, l’attrice spagnola ha già letteralmente dominato la scena: accantonati i prevedibili cliché dei voluminosi abiti da grande occasione, anche lei ha deciso di scommettere tutto su un sofisticato look mannish a tre pezzi. Non per questo poco seducente.

IPA

Parliamo di un vero e proprio inno alla precisione sartoriale, un completo blu notte gessato con giacca monopetto e gilet coordinato, rigorosamente abbottonato, a cingere il busto regalando una struttura impeccabile e slanciata alla silhouette.

Come da manuale, ovviamente non poteva mancare una candida camicia bianca. Figurarsi la cravatta: l’ex compagna di Raoul Bova ne ha scelta una lucida nei toni del blu avio, con micro-pois bianchi a contrasto, annodata con assoluta maestria. Erano dei classici pantaloni con pinces dal taglio a sigaretta a completare l’insieme, ma il vero colpo di scena è arrivato proprio sotto di loro.

Ecco infatti spiccare ai piedi dell’attrice un paio di seducenti tacchi a spillo rossi fiammanti, dalla lucente finitura laccata: un contrasto inatteso quanto improvviso, il quale inevitabilmente contribuisce a creare un punto focale magnetico che dialoga con il rossetto appena accennato e con i capelli scuri, raccolti con disciplina impeccabile in una sorta di bubble braid con riga centrale. Un filo di trucco e dei discreti orecchini a cerchio ai lobi hanno infine valorizzato il suo bel viso senza appesantirlo.

Sullo stile mannish che sta conquistando l’autunno 2026, dalle passerelle alla Festa del Cinema di Roma

Il risultato della mise proposta da Rocio Morales è un perfetto bilanciamento tra l’androgino e l’iperfemminile, un’estetica potente, che trasuda grande fascino, carisma e pure una straordinaria consapevolezza di sé, ma affatto nuova.

Si tratta piuttosto di un autentico tormentone, che dopo aver conquistato l’ultimo paio di stagioni sembra promettere la medesima sorte alla moda dell’autunno 2026, trasformando il guardaroba d’ispirazione maschile nel nuovo manifesto definitivo del power suiting femminile. Sul red carpet romano sono state in molte a cadere in tentazione, da Kasia Smutniak a Sandra Hüller, e qualcosa ci dice che la cosa non finirà qui.

Niente da fare, insomma: lo stile mannish ha vinto — e soprattutto convinto — ancora una volta, trasformando l’ennesima photocall in un’indimenticabile passerella dal sapore di pura avanguardia.