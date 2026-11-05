Tosca D’Aquino, Marta Zoboli e Giulia Vecchio: tre donne, tre look, nessuna regola

Chi ha detto che per essere eleganti davanti ai fotografi servano necessariamente un abito da sera e un paio di tacchi vertiginosi? Al photocall di Un weekend artificiale, la nuova commedia di Leonardo Pieraccioni, Tosca D’Aquino, Marta Zoboli e Giulia Vecchio hanno scelto tre strade completamente diverse. C’è chi punta sul fascino intramontabile del tailoring, chi dimostra che una semplice canotta può diventare un pezzo da copertina e chi preferisce affidarsi alla pelle. Il risultato? Tre interpretazioni della femminilità, con qualche lezione di stile da portare a casa.

Tosca D’Aquino, l’eleganza classica che non ha bisogno di reinventarsi

Attrice amatissima dal pubblico italiano, con una carriera che attraversa cinema, televisione e teatro, Tosca D’Aquino conosce bene il valore di un look capace di accompagnare la personalità senza cercare di sovrastarla. Per il photocall di Un weekend artificiale, la commedia di Leonardo Pieraccioni, ha scelto una formula collaudata, di quelle che difficilmente tradiscono: completo scuro, camicia preziosa e accessori essenziali.

Il suo outfit si costruisce attorno a un completo nero dalla linea morbida, composto da blazer dal taglio sartoriale e pantaloni ampi, caratterizzati da una discreta gessatura verticale. La giacca, portata aperta, mantiene una struttura piuttosto classica, con revers tradizionali e una vestibilità rilassata che accompagna la figura senza costringerla. I pantaloni, invece, scendono fluidi lungo le gambe, terminando appena sopra le décolleté nere a punta.

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Fin qui, nulla di particolarmente sorprendente. Eppure è proprio ciò che Tosca indossa sotto la giacca a rendere il look interessante. Al posto della prevedibile camicia bianca maschile, l’attrice sceglie una blusa color avorio dal tessuto fluido e dall’aspetto setoso, impreziosita da un importante dettaglio drappeggiato sul davanti, che si apre in una sorta di morbido fiocco sotto il collo. Un elemento che cambia immediatamente il registro dell’outfit, rendendolo più sofisticato e femminile.

Marta Zoboli, la lezione di effortless chic che vorremmo copiare subito

Se dovessimo scegliere il look più riuscito della giornata, probabilmente non avremmo molti dubbi. Marta Zoboli conquista con un outfit che sembra non aver richiesto il minimo sforzo, pur essendo costruito con una precisione quasi impeccabile. Ed è proprio questo il segreto dell’effortless chic: dare l’impressione di essersi vestite in cinque minuti, quando in realtà ogni proporzione funziona alla perfezione.

Attrice e comica, nota anche per il sodalizio artistico con Gianluca De Angelis, Marta porta al photocall un’immagine contemporanea, fresca e decisamente cool. Il pezzo forte sono proprio i pantaloni. A vita alta, con pinces profonde e una gamba ampia che si allarga morbidamente verso il fondo, hanno quella costruzione sartoriale capace di valorizzare l’intera silhouette. Il tessuto appare fluido ma sufficientemente strutturato da mantenere una bella linea, mentre la lunghezza è studiata per sfiorare le scarpe senza creare accumuli eccessivi di stoffa.

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Un dettaglio tutt’altro che secondario. Quando si scelgono pantaloni così ampi, infatti, bastano pochi centimetri di troppo per compromettere l’equilibrio dell’insieme. Marta, invece, trova la misura giusta: il volume rimane generoso, ma la figura non viene inghiottita dal tessuto. La canotta grigia, aderente e senza maniche, introduce il contrasto necessario. La cintura nera con fibbia metallica invece segna il punto vita e crea una separazione netta tra i due volumi, mentre le scarpe nere a punta, appena visibili sotto l’orlo, mantengono l’insieme pulito.

Giulia Vecchio, la pelle color cioccolato convince ma non sorprende

A completare il trio è Giulia Vecchio, attrice e imitatrice che negli ultimi anni si è fatta conoscere anche grazie alle sue interpretazioni comiche e che figura tra i protagonisti della nuova pellicola di Pieraccioni. Per il photocall sceglie una delle tendenze più riconoscibili della stagione: la pelle marrone, declinata in un completo coordinato dall’allure vagamente rétro.

Il suo outfit è composto da una giacca corta in pelle color cioccolato e una gonna midi a vita alta nello stesso materiale, abbinate a un top nero essenziale. Una combinazione che punta sull’effetto coordinato e sulla ricchezza visiva della pelle, senza introdurre particolari elementi di rottura.

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La giacca ha una vestibilità morbida, spalle leggermente scese e una lunghezza che si ferma poco sopra la vita. Il taglio corto è particolarmente azzeccato perché lascia spazio alla gonna, evitando che i due pezzi si sovrappongano in maniera poco armoniosa. Quest’ultima presenta una linea piuttosto dritta, aderente sui fianchi e appena più morbida verso il fondo, con una lunghezza che arriva sotto il ginocchio.

Eppure, nonostante la buona riuscita delle proporzioni, al look di Giulia Vecchio manca forse quel piccolo guizzo capace di renderlo memorabile. Il coordinato in pelle è bello, il colore è interessante e la silhouette valorizza la figura, ma l’abbinamento con il top nero e le décolleté classiche rimane piuttosto prevedibile.