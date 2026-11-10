Puccini, Fanelli, Pandolfi, tre look a confronto alla prima de Il rumore delle cose nuove

IPA Puccini, Fanelli e Pandolfi: tre look neri a confronto

Tre protagoniste, tre personalità e un colore che le mette tutte d’accordo. Alla première milanese de Il rumore delle cose nuove, Vittoria Puccini, Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi hanno scelto di affidarsi al nero, interpretandolo però in maniera completamente diversa. Tra abiti aderenti, velluto e silhouette essenziali, il red carpet si è trasformato in un interessante confronto di stile, in cui ciascuna attrice ha trovato il proprio modo di distinguersi.

Vittoria Puccini, il nero diventa sensuale con drappeggi e trasparenze

Vittoria Puccini ha scelto di interpretare il nero nella sua versione più femminile, affidandosi a un abito lungo dalla silhouette aderente, capace di valorizzare la figura senza rinunciare all’eleganza. Un look che gioca con le proporzioni e lascia ai dettagli il compito di renderlo interessante, a cominciare dalla lavorazione drappeggiata del tessuto.

L’abito, caratterizzato da un collo alto e maniche lunghe, presenta una serie di arricciature che attraversano il busto e accompagnano la linea dei fianchi. Un espediente stilistico che dona movimento a un modello apparentemente essenziale, creando un effetto avvolgente e valorizzando la silhouette. La lunghezza midi, che scende fino alle caviglie, rende ancora più evidente il contrasto con l’apertura laterale della gonna.

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È proprio qui che il look cambia carattere: uno spacco pronunciato, accompagnato da un inserto di tessuto trasparente, alleggerisce la struttura dell’abito e lascia intravedere le gambe. Una scelta sensuale, certamente, ma ben calibrata rispetto alla parte superiore, completamente coperta. Del resto, non serve necessariamente una scollatura per rendere un vestito interessante. A completare l’outfit, sandali neri aperti con cinturino alla caviglia, che proseguono il gioco di trasparenze e lasciano il piede in evidenza.

Emanuela Fanelli, l’eleganza rilassata del completo nero e del velluto

Emanuela Fanelli, attrice capace di muoversi con disinvoltura tra ironia e interpretazioni drammatiche, ha preferito un registro completamente diverso. Per la première milanese ha scelto un insieme di capi dal taglio fluido, puntando sull’eleganza del guardaroba maschile reinterpretato al femminile.

Il protagonista del suo outfit è un lungo cappotto nero in velluto, dalla linea morbida e leggermente oversize, lasciato aperto su un completo coordinato. Le spalle rilassate, i revers ampi e la lunghezza che arriva quasi alle caviglie contribuiscono a costruire una silhouette allungata, nella quale sono soprattutto i tessuti a fare la differenza.

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Il velluto, con la sua superficie morbida e luminosa, introduce profondità in una palette interamente scura. Sotto il capospalla, Fanelli indossa una blusa nera dal taglio essenziale, con scollo a V, abbinata a pantaloni ampi e diritti che sfiorano le caviglie. Il gioco tra materiali e vestibilità rende il look particolarmente interessante: non c’è bisogno di stringere la vita o sottolineare ogni curva per ottenere una figura armoniosa.

Ai piedi, décolleté nere a punta con tacco sottile, una scelta che aggiunge una nota più femminile e formale all’insieme. Gli accessori rimangono discreti, mentre i capelli castani, portati sciolti con onde definite e riga centrale, incorniciano il viso.

Claudia Pandolfi, il minidress dal carattere deciso

A cambiare nuovamente le proporzioni ci pensa Claudia Pandolfi, che per l’occasione ha scelto di accorciare le lunghezze e puntare su un minidress di Federica Tosi dal carattere contemporaneo. Rispetto alle colleghe, la sua proposta è la più essenziale nella costruzione, ma anche quella che lascia maggiore spazio alle gambe.

L’attrice indossa un abito corto in tessuto liscio e leggermente lucido, in una tonalità scura dalle sfumature antracite. Il modello presenta un collo alto, un taglio senza maniche e spalle strutturate, elementi che conferiscono alla parte superiore una linea geometrica e definita.

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La silhouette segue il corpo senza risultare eccessivamente aderente, grazie a una costruzione che alterna cuciture e piccoli giochi di volume sul busto. Il tessuto cattura delicatamente la luce dei flash, mettendo in evidenza le diverse sfumature del colore e rendendo l’abito meno severo di quanto potrebbe sembrare a un primo sguardo.

La lunghezza sopra il ginocchio viene bilanciata da collant neri velati, che accompagnano la figura senza interrompere la continuità cromatica. Ai piedi, Pandolfi sceglie décolleté scure con punta decorata e cinturino sottile, un dettaglio prezioso che introduce una nota più ricercata in un outfit altrimenti minimalista.