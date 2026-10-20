Da peggior incubo a pura magia: Michelle Hunziker e Claudia Gerini hanno indossato il medesimo abito a distanza di appena una manciata di giorni, ma il risultato è sorprendente

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Michelle Hunziker, Claudia Gerini

Il peggior incubo di ogni fashionista ha preso forma, questa volta, tra un red carpet — non uno qualsiasi — e il piccolo schermo. Ma con un risvolto inaspettato: condividere il medesimo look, durante lo stesso evento o a pochissime ore di distanza, è un brivido che nessuna vorrebbe mai provare. Eppure se a contendersi l’abito sono due icone del calibro di Michelle Hunziker e Claudia Gerini, tutto questo si trasforma istantaneamente nella più sofisticata delle lezioni di stile.

Michelle Hunziker e Claudia Gerini, l’abito nero è lo stesso. O forse no?

Due donne straordinarie, due carriere sfolgoranti e, per una notte, un unico indimenticabile vestito. Michelle Hunziker e Claudia Gerini, colonne portanti del mondo dello spettacolo e della bellezza italiana, hanno acceso il dibattito tra gli appassionati di moda per aver fatto l’identica scelta di stile a distanza di pochissimo tempo. Quella che sarebbe potuta immediatamente suonare come una sfida a colpi di glamour ha invece ribadito una verità fondamentale: una mise eccezionale non oscura mai chi la indossa, piuttosto si modella sulla sua personalità.

Tanto che, mentre tessevamo le lodi dell’attrice nel prestigioso contesto della Festa del Cinema di Roma 2026, non ci siamo nemmeno accorti che l’abito nero che aveva addosso fosse lo stesso visto una manciata di giorni fa sulla nuova conduttrice di Zelig.

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Possiamo ammirare in foto la star de Se ami qualcuno dillo in tutto il suo splendore, posare sul tappeto rosso del Premio UNITA con una silhouette impeccabile (anche) grazie al fascino magnetico del lungo abito nero firmato Chiara Boni La Petite Robe.

Il modello in questione incarna alla perfezione la filosofia del brand fiorentino, celebre per l’utilizzo di tessuti stretch che accarezzano le forme senza costringerle, unendo la praticità contemporanea a una sensualità d’altri tempi. Ecco quindi che la scelta del total black si è rivelata ancora una volta una mossa vincente, un porto sicuro capace di emanare formalità e mistero.

Chi vince la competizione di stile?

Inutile dire come tale sovrapposizione temporale abbia immediatamente scatenato i social, pronti a decretare la vincitrice di un ipotetico duello di stile che, in realtà, ha visto trionfare entrambe.

La vera magia di questa coincidenza, infatti, risiede nel modo in cui lo stesso pezzo di stoffa abbia saputo raccontare due storie completamente diverse, adattandosi a fisicità e aure differenti: da un lato Claudia Gerini ha interpretato il capo con l’eleganza matura e lo sguardo profondo tipici del cinema d’autore, puntando su un’allure drammatica e sofisticata che ben si sposava con l’atmosfera del festival romano.

Dall’altro, Michelle Hunziker ha infuso nel medesimo look la sua intramontabile energia solare e quella freschezza radiosa che la contraddistinguono da sempre, alleggerendo la solennità del nero con il suo sorriso contagioso.

Cosa ci dimostra questo memorabile episodio di stile? Che la moda non potrà mai essere ridotta al puro atto del vestirsi, bensì a un linguaggio vivo. Così un banale errore di pianificazione da parte dei rispettivi stylist si è tramutato nella conferma che attendevamo: persino il più semplice dei little black dress possiede una versatilità intrinseca straordinaria.

Alla fine il verdetto di chi guarda è unanime: quando c’è carisma non esistono vincitori né vinti, ma solo due splendide interpretazioni della stessa grande idea.